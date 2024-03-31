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Fatih Terim'in Panathinaikos'u şampiyonluk yolunda ağır yaralı! Zirveyle puan farkı açıldı

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#Futbol#Fatih Terim#Panathinaikos
Fatih Terimin Panathinaikosu şampiyonluk yolunda ağır yaralı Zirveyle puan farkı açıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 20:16

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'ndaki ikinci maçında PAOK'a 3-2 mağlup oldu ve zirve yolunda ağır bir yenilgi yaşadı.

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Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında PAOK karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmada ev sahibi Panathinaikos, PAOK'a 3-2 mağlup oldu.

PAOK'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kiril Despodov, 37. dakikada Brandon Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Stefan Schwab kaydetti.

Panathinaikos'un golleri ise 37 ve 90+3'ncü dakikada Bernard'dan geldi.

Önemli bir galibiyet elde eden PAOK, puanını 63'e yükselterek lider durumda yer aldı. Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ise 59 puanda kaldı ve üçüncü sırada yer aldı.

Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, evinde AEK'i ağırlayacak. PAOK, evinde Lamia'yı konuk edecek.

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#Futbol#Fatih Terim#Panathinaikos

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