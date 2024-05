Süper Lig'in eski yıldızı Ricardo Vaz Te'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Galatasaray'a istedi, Fenerbahçe çok özeldi'

Haberin Devamı

Bolton Wanderers ve West Ham United formalarıyla bir dönem Premier Lig’de fırtına gibi esen Ricardo Vaz Te, 2015 ve 2017 yıllarında dönemin Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor’da mücadele etti. Ege ekibinde 70 maça çıkan ve takımına 31 gol, 6 asistlik katkı sağlayan efsanevi futbolcu, 2016-17 sezonunda Türkiye Kupası’nda gol kralı oldu. Türk futbolunda kısa sürede iz bırakan futbolculardan biri olan Portekizli eski kanat oyuncusu; Akhisarspor’daki başarılı dönemi, teknik direktör Okan Buruk, Kadıköy’deki unutamadığı maç, Süper Lig devlerinin kapısından döndüğü an ve EURO 2024 grubu ile ilgili duygu ve düşüncelerini samimi bir şekilde anlattı.

PORTEKİZLİ ESKİ YILDIZ RICARDO VAZ TE’NİN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“KARİYERİMDEKİ EN MUHTEŞEM ZAMANLARIMI SÜPER LİG’DE GEÇİRDİM”

Türkiye’ye transfer olmadan önce Portekiz, İngiltere, İskoçya ve Yunanistan gibi üst düzey liglerde futbol oynadığını söyleyen Ricardo Vaz Te, oynadığı liglere göre kıyaslamada bulunarak, “Özellikle İngiltere Premier Lig söz konusu olduğunda futbol liglerini karşılaştırmak her zaman zordur. Yine de kariyerimdeki en muhteşem zamanlarımı Süper Lig’de geçirdim diyebilirim. Türkiye’de taraftarlar, çok tutkulu ve her zaman enerjikti. Süper Lig, her zaman yetenekli oyuncularla doluydu. Süper Lig’deki futbolcuların, rahat bir futbol oynama üzerine kurulu bir mantalitesi vardı. Bu mantalite benim alışkın olduğumdan biraz daha rahattı. Ama her ligde yaptığım gibi Süper Lig’e de adapte olup en iyi performansımı göstermeye çalıştım” dedi.

“EKİP ARASINDA FUTBOLUMUZU KOLAYLAŞTIRAN SIKI BİR BAĞ VARDI”

Akhisar Belediyespor’da lig ve kupa dahil 70 maça çıkan, 31 gol ve 6 asistle takımına katkı sağlayan Vaz Te, başarılı dönemini şöyle anlattı: “Akhisar Belediyespor’da geçirdiğim süre boyunca dört farklı teknik direktörle çalıştım. Her teknik direktörün taktiksel felsefesine bağlı olarak takımda bazen lider oyuncu olurken, bazen de sadece yardımcı oyuncu görevini üstleniyordum. Akhisar Belediyespor’da harika takım arkadaşlarım vardı ve ekip arasında her zaman futbolumuzu kolaylaştıran sıkı bir bağ bulunuyordu.”

“FENERBAHÇE’NİN YENİLMEZLİK SERİSİNİ KIRMIŞTIK. ROBERTO CARLOS İÇİN ÖZEL BİR MAÇTI”

2015 yılında teknik direktör Roberto Carlos önderliğinde Kadıköy’de Fenerbahçe’yi son dakikada attığı golle 2-1 yendikleri maça değinen Portekizli eski yıldız, “O gece Kadıköy’deki atmosfer inanılmazdı ve metaforik olarak Davud ve Golyat’ın hikayesi gibiydi. Bir zamanlar ‘evim’ dediğiniz bir yere geri dönmek, herkes için her zaman duygusaldır. Bu yüzden Fenerbahçe’yi yendiğimiz maç Roberto Carlos için çok özeldi. Ayrıca bu galibiyete gerçekten çok ihtiyacımız vardı ve Fenerbahçe uzun zamandır evinde kaybetmiyordu. O gece onların yenilmezlik serisini kırmıştık” diye konuştu.

(Davud ve Golyat olayı: İncil’de anlatılana göre Davud Peygamber ile Golyat’ın savaşında Hz. Davut, çok daha küçük olmasına ve devasa Golyat karşısında yenilgiye uğrayacağı düşünülmesine rağmen kazanmıştır.)

“BEŞİKTAŞ TARAFTARI ISLIK ÇALMAYA BAŞLAYINCA FARKLI BİR HAVA OLUYORDU”

Süper Lig’de özellikle zorlu deplasmanlarda attığı gollerle dikkat çeken Vaz Te, atmosferinden en çok etkilendiği stadyumdan da bahsederek, “Dürüst olmak gerekirse maçların çoğunda harika bir atmosfer vardı ama Beşiktaş’ın o dönem yeni açılan stadyumunu yüceltmek zorundayım. Çünkü taraftarlar tezahürat yapmaya ve ıslık çalmaya başladığında inanılmaz bir hava oluyordu” diye vurguladı.

“OKAN BURUK İÇİN LİMİTİN GÖKYÜZÜ OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Akhisar Belediyespor’da beraber çalıştıkları Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk’a da değinen Portekizli eski yıldız, şöyle devam etti: “Okan Buruk, Akhisar Belediyespor’a gelmeden önce takım arkadaşım Custódio ile beraber onu zaten her zaman takdir ediyorduk. Çünkü Okan Buruk’un Göztepe’de yaptığı çalışmaları biliyorduk. Açıkçası Akhisar’da başarılar kazandığında onun hakkında düşündüğümüz şeyleri zaten doğrulamış oldu. Başakşehir ve Galatasaray’da kazandığı başarılara hiç şaşırmadım. Eminim ki daha pek çok başarı gelecektir. Onun için limitin gökyüzü olduğuna inanıyorum. Takımdaki her oyuncu Okan Buruk’u anlayabiliyordu. Çünkü oyuncuların anlayacağı şekilde her konuda kusursuz, kısa ve öz bir iletişimi vardı. Hepimiz onun ne kadar dürüst bir insan olduğuna da şahit olmuştuk. Okan Hoca’nın oyun planını bireysel ve kolektif olarak anlamak her zaman kolay oldu. Antrenmanlarda da hepimizin fikrine önem veriyordu. Onunla kolayca iletişim kurabiliyorduk.”

“IGOR TUDOR’UN BENİ TRANSFER LİSTESİNE EKLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ AMA…”

İngiltere ve Süper Lig dönemlerindeki başarılı oyununun ardından Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş’tan transfer teklifi aldığını dile getiren Vaz Te, o dönem transfere dair yaşadıklarını açıklayarak, “West Ham United’da oynadığım dönem menajerim bana Beşiktaş’ın beni transfer etmek istediğinden bahsetti. Ayrıca 2017 yılında Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un yardımcısı bizzat beni aradı. Igor Tudor’un beni beğendiğini, adımı transfer listesine yazacaklarını ve yerimde kalıp hazır olmamı söyledi. Hiçbir zaman resmi bir teklif almadım, sadece konuştuk ama hiçbir zaman bu transfer gerçekleşmedi” diye vurguladı.

“GOL KRALLIĞI YARIŞINI MAURO ICARDİ KAZANIR”

Futbolculuk döneminde kanat pozisyonu haricinde forvette de oynayan Ricardo Vaz Te, Süper Lig’in usta forvetlerinden olan mevkidaşları Mauro Icardi (21 gol) ve Edin Dzeko (20 gol) arasındaki gol krallığı mücadelesiyle ilgili favorisini de açıkladı. 37 yaşındaki eski yıldız, “Icardi ve Dzeko, hem harika futbolcular hem de öldürücü forvetler. Ama ben bu yarışı Mauro Icardi’nin kazanacağını düşünüyorum” dedi.

“HERKES FERNANDO SANTOS’UN KENDİNİ KANITLADIĞINI BİLİYOR”

Beşiktaş’a büyük umutlarla gelen ancak alınan başarısız sonuçların ardından takımdan gönderilen vatandaşı Fernando Santos ile ilgili düşüncelerini aktaran eski futbolcu, “Maalesef futbol bu, söylenecek pek bir şey yok. Bir antrenörün ya da oyuncunun başına böyle bir şey geldiğinde hep üzülürüm ama herkes Fernando Santos'un kendini kanıtladığını ve çok saygı duyulan bir insan olduğunu biliyor” diye belirtti.

“HEPİMİZ ARDA GÜLER’İN NASIL BİR FORMDA OLACAĞINI GÖRMEK İÇİN HEYECANLIYIZ”

Son olarak EURO 2024’deki Türkiye-Portekiz eşleşmesiyle ilgili konuşan eski futbolcu Vaz Te, herkesin merakla beklediği dev mücadeleyle ilgili şu yorumlarda bulundu: “Grupta her zaman Portekiz’in favori olduğunu ve dünyanın en iyisi olduğumuzu söylemek isterim. Türkiye-Portekiz maçında kesinlikle harika bir gösteri olacak ve futbolseverlerin görmek istediği şey tam da bu. Roberto Martínez gibi mükemmel bir teknik direktöre sahibiz. Takımımız gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Her şeyden önce istikrarlı performans sergileyen bir savunma hattına sahip olmak ve kolektif olduğu kadar bireysel yaratıcılık gücümüzü de en üst düzeye çıkarmak gerekiyor. Top dağıtma ve başarılı paslar konusunda sahip oldukları kalite nedeniyle Türkiye’nin set oyunlarıyla her zaman tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Orkun Kökçü’yü izlemekten gerçekten keyif alıyorum. Ayrıca hepimiz Arda Güler'in nasıl bir formda olacağını görmek için heyecanlıyız. EURO 2024 Eleme Grubu’nu Hırvatistan'ın önünde bitirmek hayranlık uyandıracak bir konu. Ayrıca burada Vincenzo Montella’nın oyuncularından her zaman en iyi şekilde yararlandığını görüyoruz. Türkiye Milli Takımı, her zaman yetenekli oyuncularla doluydu. Montella, bu oyuncuları bir araya getirerek özel bir kadro yaratıyor.