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Aaron Boupendza'ya gece kulübünde boksör dayağı! Çenesi kırıldı, 2 ay yok

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#Boupendza#Quashawn Toler#Hatayspor
Aaron Boupendzaya gece kulübünde boksör dayağı Çenesi kırıldı, 2 ay yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 11:15

Bir dönem Hatayspor formasıyla Süper Lig'de fırtına gibi esen, şu anda MLS ekibi Cincinnati forması giyen Aaron Boupendza, gece kulübü çıkışında kavgaya karıştı. Çenesi kırılan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Gabonlu golcüye ABD'li bir boksörün yumruk attığı ortaya çıktı.

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Hatayspor formasıyla 20202/21 sezonunda harika bir performans sergileyen Aaron Boupendza, sezon sonunda 4.25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olmuştu.

2022 yazında Al-Arabi'den 7 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a imza atan Boupendza, 2023 yazında ise 6.5 milyon euroya MLS ekibi Cincinnati'ye gitmişti.

Aaron Boupendzaya gece kulübünde boksör dayağı Çenesi kırıldı, 2 ay yok

GECE KULÜBÜ ÇIKIŞINDA KAVGA! ÇENESİ KIRILDI

27 yaşındaki futbolcunun önceki gece gece kulübü çıkışında kavgaya karıştığı ve çenesinin kırıldığı açıklandı. Cincinnati'den yapılan açıklamada Boupendza'nın saha dışı bir olayda sakatlandığı ve bir süre takımdan uzak kalacağı ifade edildi.

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Çene kırığı sebebiyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Boupendza'nın karıştığı kavganın polis raporu ortaya çıktı. The Athletic'in haberine göre Boupendza'ya yumruk atanın ABD'li profesyonel boksör Quashawn Toler olduğu ortaya çıktı.

Aaron Boupendzaya gece kulübünde boksör dayağı Çenesi kırıldı, 2 ay yok

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#Boupendza#Quashawn Toler#Hatayspor

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