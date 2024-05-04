Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş sözler! 90+7'de gelen galibiyete rağmen eleştiri: Kabul edilemez

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 90+7. dakikada Joe Worrall'ın attığı golle 3-2 kazandı.

Beşiktaş, bu sonuçla 54 puanla 4. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 49 puanla 6. sırada yer aldı.

COLLEY GOLLERE DEVAM EDİYOR

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Omar Colley, rakip kaleyi bulan dokuz isabetli şutunun yedisini gole çevirmeyi başardı.

Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlık yaşayan Omar Colley, ikinci yarının başında yerini Joe Worrall'a bıraktı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Beşiktaş'ın 90+7'de kazandığı mücadeleyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: MULEKA'NIN YERİNDE HALİM OKTA OLSAYDI

Dikkatli futbolseverlerin gözünden kaçmamıştır, Beşiktaş’ın dünkü Rize 11’i, fena halde bir ay önceki Başakşehir maçı 11’ine benziyordu. Bundan tam bir ay önce Fernando Santos, Başakşehir Stadı’nda Gedson’un önünde Rashica-Ghezzal-Muci-Semih ve Aboubakar’ın hepsine bir arada görev vermiş, deyim yerindeyse tüm tuşlara bir arada basmıştı. Ancak o gün Beşiktaş, sahaya 6 ofansif özellikli futbolcuyla çıkmasına rağmen oyunu tamamıyla rakibine teslim etmiş, önde baskıya hiç gitmemiş, Başakşehir yüzde 70’le topla oynayarak bitirmişti maçı.

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iLK 11’DE 5 HÜCUMCU

Dün de Serdar Topraktepe, tabii ki biraz da sakat listesinin kabarıklığı sebebiyle bir arada görev verdi 5 hücumcusuna. Ancak bu kez daha farklı gelişti hikâye. Beşiktaş’ın ofans ağırlıklı kadrosu, tam da olması gerektiği gibi maça yüksek şiddetli presle başladı. İlk 20 dakikada Rize savunmasını defalarca hataya zorladı. Soyunma odasına 1-1’le gitti ama bir golü iptal oldu, bir topu direkten döndü, şutlarda 12-4, kornerlerde de 5-1 üstündü ilk yarı bitiş düdüğü çaldığında.

RiZE SON ANA DEK PES ETMEDi

G.Saray-Fenerbahçe hocaları dışında sezon başından beri görevde olan tek teknik adam İlhan Palut, ilk 45’in sonlarında başlayıp ikinci devrede devam eden doğru hamleleriyle ortak etti takımını oyuna. Emirhan’ın başrolde olduğu iki duran top golüyle de son anlara kadar pes etmediler dün.

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Ancak Beşiktaş dün galibiyeti son anlarda bir duran top golüyle aldıysa da, özellikle ilk yarıda en uçta Muleka yerine Halim Okta olsa 45 dakikada koparabilirlerdi bence maçı! Dün kenarda antrenör olarak görev yapan Halim Okta, 90’lı yıllarda Metin-Ali-Feyyaz’ın yedeğiydi ama Muleka’dan daha iyi bir santrfordu bence.

Üçüncü bölgede bu kadar kalabalık olan siyah beyazlıların topla münasebeti daha iyi bir santrfora ihtiyacı vardı dün.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ HAK ETTİ

Beşiktaş maça ön alan baskısıyla, istekli ve tempolu başladı. Ancak 5’inci dakikada Necip Uysal’ın ters kafa vuruşuyla henüz hücum dahi yapmamış olan Rizespor kazandığı kornerle golü buldu. Beşiktaş 2 dakika sonra beraberlik sayısını golcü stoperi Omar Colley ile attı. Dağınık görünen Rize savunmasına karşı önemli fırsatlar yakalayan siyah beyazlılar bitiricilik ve final konusunda yetersiz kalınca sonucu değiştiremedi. Beşiktaş’ın bu sezonki en önemli sorunlarından birisi takım boyunun uzun olması. Alanı daraltamayınca etkili bir pres yapmak da mümkün olmuyor.

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TOPRAKTEPE TEMPOYU YÜKSELTTi

İkinci yarıda oyunun kontrölünü elinde tutan Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın hazırladığı pozisyonda Milot Rashica ile öne geçmesine rağmen rakibine pozisyon vermediği maçta bir kez daha duran top savunmasında hata yapınca kalesinde golü gördü. Beşiktaş gibi bir takımın duran toplarda rakiplerine bu kadar çok şans vermesi kabul edilemez. Serdar Topraktepe beraberlik sonrasında yaptığı hamleler ile takımının temposunu ve oyun kalitesini yükseltti.

WORRALL HATASINI AFFETTiRDi

Son bölümde baskısını artıran Beşiktaş, özellikle de Alex Oxlade-Chamberlain’in etkili oyunuyla maçın seyrini değiştirdi. İkinci golde hatası bulunan Joe Worrall son dakika golüyle maçın kahramanına dönüştü ve Beşiktaş, 3 puanı cebine koydu. Son bir not da VAR hakemi Emre Malok için... VAR odasında yaptığı veya yapmadığı tüm müdahaleleri tartışılan bir hakem neden ve nasıl bu görevi önemli maçlara atanarak sürdürebiliyor? Gerçekten de ilginç.

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