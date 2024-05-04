Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ‘bulunduğumuz yer aynı’ dedi ve ekledi: Beşiktaş olarak sözümüzü tuttuk ve imzamızı attık

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Kendilerinin de imza verdiğini hatırlatan Arat, “Beşiktaş her şeyden önce sözünü tutar. Beşiktaş, Kulüpler Birliği’nde söz verdi, bu sözünü tuttu. Bunun demokratik ve samimi bir hareket olduğunu düşünüyorum.

AMACIMIZ ÇOK ADAYLI SEÇiM OLMASI

İmza verene de vermeyene de aynı saygıyla yaklaşmak lazım. Verilen imzaları ciddiye almak gerekiyor. Bu kadar kulüpten bu kadar imza veriliyorsa çok ciddiye almak lazım. İmzaları küçümsememek lazım. Beşiktaş olarak bulunduğumuz yer aynıdır. Çok adaylı bir seçim olsun. Kurullar seçilerek gelsin. Böyle demokratik istekler her zaman faydalıdır” diye konuştu.