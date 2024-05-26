Süper Lig'de şampiyon olan takım kasasını dolduracak

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Şampiyon olan takım, bu büyük gurura ulaşmanın yanı sıra kasasını da dolduracak. Sezona katılım bedeli olarak 38’er milyon lira alan iki ekipten şampiyon olan ayrıca 39,8 milyon lira ödül kazanacak.

Bugün de galip gelmeleri durumunda aldıkları puanların karşılığı olarak Galatasaray 85 milyon 836 TL, Fenerbahçe 82 milyon 104 TL performans priminin sahibi olacak.

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Galatasaray bu sezon yayın gelirlerinden ayrıca, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da ‘şampiyonlar payı’ bedeli elde etti.

Fenerbahçe’ninse bu alandaki geliri 19 şampiyonluğa karşılık 64 milyon 125 bin TL. Yani toplamda bu sezon Galatasaray 241 milyon 261 bin, Fenerbahçe 224 milyon 29 bin TL kazanmış olacak.