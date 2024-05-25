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Manchester United, Manchester City'yi devirip kupayı kazandı! Altay Bayındır...

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#Manchester City#Manchester United#FA Cup
Manchester United, Manchester Cityyi devirip kupayı kazandı Altay Bayındır...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 19:06

Manchester United, Wembley Stadyumu'ndaki FA Cup finalinde Pep Guardiola'nın Manchester City'sini 2-1 mağlup ederek kupaya ulaştı.

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Wembley Stadyumu'ndaki FA Cup finalinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Manchester United, Manchester City'yi Alejandro Garnacho ve Kobbie Mainoo'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Manchester United tarihinde 13. kez FA Cup'ı kazandı.

Manchester United, F.A Cup'ta son olarak 2015/16 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın Manchester United'ın Manchester City ile yaptığı karşılaşmada süre almadı.

İLK 11'LER

Manchester City: Ortega; Walker, Stones, Ake, Gvardiol; Rodri; Silva Kovacic, De Bruyne, Foden; Haaland

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Dalot; Amrabat, Mainoo; Garnacho, McTominay, Fernandes; Rashford

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#Manchester City#Manchester United#FA Cup

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