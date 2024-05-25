Manchester United, Manchester City'yi devirip kupayı kazandı! Altay Bayındır...

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Wembley Stadyumu'ndaki FA Cup finalinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Manchester United, Manchester City'yi Alejandro Garnacho ve Kobbie Mainoo'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Manchester United tarihinde 13. kez FA Cup'ı kazandı.
Manchester United, F.A Cup'ta son olarak 2015/16 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.
Milli kalecimiz Altay Bayındır'ın Manchester United'ın Manchester City ile yaptığı karşılaşmada süre almadı.
İLK 11'LER
Manchester City: Ortega; Walker, Stones, Ake, Gvardiol; Rodri; Silva Kovacic, De Bruyne, Foden; Haaland
Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Dalot; Amrabat, Mainoo; Garnacho, McTominay, Fernandes; Rashford