Canlı: Galatasaray'da başkanlık seçimi! Dursun Özbek mi Süheyl Batum mu?

SANDIKLAR 15:00'DA KAPANACAK

Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulmasından sonra konuşmalara ve ardından oy kullanma işlemine geçilecek. 20 sandıkta yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. Sandıklar saat 15:00'da kapanacak ve devamında oy sayımına geçilecek.