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Canlı: Galatasaray'da başkanlık seçimi! Dursun Özbek mi Süheyl Batum mu?

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Süheyl Batum
Canlı: Galatasarayda başkanlık seçimi Dursun Özbek mi Süheyl Batum mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 09:57

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum, bugünkü seçimde başkanlık için yarışıyor. Genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Tüm gelişmeleri haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

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Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü Süheyl Batum arasındaki başkanlık seçimi başladı. Galatasaray Lisesi'nde saat 10:00'da başlayan genel kurul toplantısını canlı takip ediyoruz...

SEÇİM DİVAN HEYETİ BELİRLENDİ
SEÇİM DİVAN HEYETİ BELİRLENDİ

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçim divan heyeti belirlendi. Heyete Hikmet Koyuncuoğlu başkanlık ediyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı.

SANDIKLAR 15:00'DA KAPANACAK
SANDIKLAR 15:00DA KAPANACAK

Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulmasından sonra konuşmalara ve ardından oy kullanma işlemine geçilecek. 20 sandıkta yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. Sandıklar saat 15:00'da kapanacak ve devamında oy sayımına geçilecek.

SÜHEYL BATUM'UN LİSTESİ
SÜHEYL BATUMUN LİSTESİ

Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

YEDEK: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt

DURSUN ÖZBEK’iN LiSTESi
DURSUN ÖZBEK’iN LiSTESi

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

YEDEK: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora

ÖZBEK KIRMIZI, BATUM SARI PUSULA
ÖZBEK KIRMIZI, BATUM SARI PUSULA

Seçimde Dursun Özbek'in pusula rengi kırmızı, Süheyl Batum'unki ise sarı renkte.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineSEÇİM DİVAN HEYETİ BELİRLENDİ
timelineSANDIKLAR 15:00'DA KAPANACAK
timelineSÜHEYL BATUM'UN LİSTESİ
timelineDURSUN ÖZBEK’iN LiSTESi
timelineÖZBEK KIRMIZI, BATUM SARI PUSULA

Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulmasından sonra konuşmalara ve ardından oy kullanma işlemine geçilecek. 20 sandıkta yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. Sandıklar saat 15:00'da kapanacak ve devamında oy sayımına geçilecek.

ÖZBEK KIRMIZI, BATUM SARI PUSULA

Seçimde Dursun Özbek'in pusula rengi kırmızı, Süheyl Batum'unki ise sarı renkte.

DURSUN ÖZBEK’iN LiSTESi

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Haberin Devamı

YEDEK: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora

SÜHEYL BATUM'UN LİSTESİ

Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

YEDEK: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Dursun Özbek#Süheyl Batum

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