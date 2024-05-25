Canlı: Galatasaray'da başkanlık seçimi! Dursun Özbek mi Süheyl Batum mu?

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Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü Süheyl Batum arasındaki başkanlık seçimi başladı. Galatasaray Lisesi'nde saat 10:00'da başlayan genel kurul toplantısını canlı takip ediyoruz...
Galatasaray Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçim divan heyeti belirlendi. Heyete Hikmet Koyuncuoğlu başkanlık ediyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı.
Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulmasından sonra konuşmalara ve ardından oy kullanma işlemine geçilecek. 20 sandıkta yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. Sandıklar saat 15:00'da kapanacak ve devamında oy sayımına geçilecek.
Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
YEDEK: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt
Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
YEDEK: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora
Seçimde Dursun Özbek'in pusula rengi kırmızı, Süheyl Batum'unki ise sarı renkte.
Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulmasından sonra konuşmalara ve ardından oy kullanma işlemine geçilecek. 20 sandıkta yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. Sandıklar saat 15:00'da kapanacak ve devamında oy sayımına geçilecek.
ÖZBEK KIRMIZI, BATUM SARI PUSULA
Seçimde Dursun Özbek'in pusula rengi kırmızı, Süheyl Batum'unki ise sarı renkte.
DURSUN ÖZBEK’iN LiSTESi
Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
YEDEK: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora
SÜHEYL BATUM'UN LİSTESİ
Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
YEDEK: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt