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Süper Lig’de ince hesaplar! Şampiyonluk yarışında 3 ihtimal var, küme düşen 2. takım...

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Lig’de ince hesaplar Şampiyonluk yarışında 3 ihtimal var, küme düşen 2. takım...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:00

Sezonun tamamlanmasına sadece 3 hafta kalırken hem zirvede hem de ateş hattında heyecan dorukta. Ümraniye’nin vedasının ardından düşecek diğer takım için 5 aday var: Giresun, İstanbul, Antalya. Sivas ve Ankaragücü. G.Saray 30 Mayıs’ta deplasmanda oynanacak karşılaşmada Ankagücü’nü yenerse şampiyonluğu garantileyecek. Cimbom berabere kalırsa F.Bahçe’nin önce Antalya’yı yenmesi, derbiyi de en az 4 farklı kazanması gerekecek. G.Saray, başkentte kaybederse ise Antalya’yı ve ezeli rakibini mağlup etmesi F.Bahçe’yi şampiyon yapacak.

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Süper Lig’de artık son düzlüğe girilirken hem şampiyonluk hem de düşme hattında kritik hesaplar yapılıyor. Lider Galatasaray, Sivas engelini geçerek puanını 79 yaparken, son hafta maç oynamadan Hatay’dan gelecek 3 puanla birlikte sezonu 82 puanla bitirmeyi garantiledi. Bu durumda Beşiktaş’ın matematiksel olarak şansı kalmazken 5 puan geriden gelen Fenerbahçe’nin ise umudu sürüyor. Peki iki ezeli rakibin şampiyon olabilmesi için ne yapması gerekiyor?

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ŞAMPiYONLUK YARIŞINDA 3 iHTiMAL VAR 

Galatasaray: 5 puanlık bir avantaja sahip olan sarı kırmızılılar 30 Mayıs’ta Ankaragücü’nü yenerse 23. şampiyonluğu ilan edecek. 

Fenerbahçe: Sarı lacivertli takımın şampiyonluk umudunu sürdürmesi lider Galatasaray’ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesine bağlı.

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1- Galatasaray, Ankaragücü ile berabere kalırsa, önce Antalyaspor’u mağlup etmek zorunda olan Fenerbahçe’nin sonra Nef Stadı’ndaki derbiyi en az 4 farkla kazanması gerekecek.

Eğer Galatasaray, Ankaragücü’ne mağlup olursa, Fenerbahçe önce Antalyaspor’u, sonra ezeli rakibini devirirse şampiyon olacak.

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KÜME DÜŞEN 2. TAKIM KiM OLACAK? 

Ümraniyespor’dan sonra küme düşecek ikinci takım için 5 aday var... 34 puanla listenin en altında yer alan Giresun 3’te 3 yaparak umutlarını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibi bu seriyi firesiz geçerse 43 puana ulaşabiliyor.

SiVASSPOR’UN SADECE 2 MAÇI KALDI 

Bu durumda 35 puanlı İstanbul, 37 puanlı Sivas, 38 puanlı Antalya ve 39 puanlı Ankaragücü de tehlike bölgesinde. İstanbul (Hatay) ve Antalya (Gaziantep) oynamadan 3’er puanın sahibi olacak. Sadece 2 maçı kalan Sivas dezavantajlı gözükse de 2’de 2 yaparsa ikili averajda Giresun’a üstün olduğu için sıkıntı yaşamayacak.

ZiRVEDEKi G.SARAY VE F.BAHÇE’NiN KALAN MAÇLARI

GALATASARAY (79)

· Ankaragücü (D)
· Fenerbahçe
· Hatayspor (D) (Hükmen)

FENERBAHÇE (74)

· Antalyaspor
· Galatasaray (D)
· Gaziantep (Hükmen)

DÜŞME HATTINDAKi TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

ANKARAGÜCÜ (39)

· Galatasaray
· Kayserispor (D)
· Adana Demir

ANTALYASPOR (38)

· Fenerbahçe (D)
· Hatayspor (Hükmen)
· Giresunspor (D)

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SiVASSPOR (37)

· Konyaspor
· Kayserispor

iSTANBULSPOR (35)

· Adana Demir
· Gaziantep (D) (İptal)
· Ümraniyespor

GiRESUNSPOR (34)

· Trabzonspor
· Ümraniyespor (D)
· Antalyaspor

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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