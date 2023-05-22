İlkay Gündoğan için şaşırtan transfer iddiası! Galatasaray sözleri heyecanlandırmıştı ama...

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İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu dün itibarıyla Manchester City'ye kaptıran Arsenal, kadrosunu güçlendirmek için hazırlıklara başladı.

İngilizlerin prestijli spor gazetesi The Athletic, Topçular lakaplı kulüp hakkında dev bir iddia ortaya attı.

ARSENAL İLKAY GÜNDOĞAN'I TRANSFER ETMEYE ÇALIŞACAK

Gazetenin haberine göre kırmızı beyazlı ekibin yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak olacak. Londra ekibi, İlkay'ın sezon sonunda biten sözleşmesinden faydalanarak oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Arsenal'in Gündoğan'ı öncelikli hedef olarak belirlemesinin sebebi ise oyuncunun tecrübesi. Gündoğan, Manchester City ile birlikte toplam 5 kez İngiltere Premier Lig kupasını kaldırdı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Türk asıllı Alman oyuncunun tecrübesiyle fark yaratacağına inanıyor.

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BARCELONA DA İLKAY GÜNDOĞAN'I İSTİYOR

Yine The Athletic'in haberine göre Gündoğan'ı transfer etmek isteyen tek kulüp Arsenal değil. Bu sezon İspanya La Liga şampiyonu olmayı garantileyen FC Barcelona da 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Katalan ekibi, tıpkı Arsenal gibi transferi bedelsiz olarak gerçekleştirmek istiyor.

MANCHESTER CITY İLKAY GÜNDOĞAN'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYA ÇALIŞIYOR

Arsenal ve BARCELONA'nın transferi için rekabete girdiği İlkay Gündoğan'ın kulübü olan Manchester City de oyuncusunu kaybetmek istemiyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, Gündoğan'a 1+1 yıllık bir sözleşme uzatma teklifi sundu. Tecrübeli oyuncu ise bu teklife henüz bir yanıt vermedi.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY HAKKINDA DA KONUŞMUŞTU

Avrupa'nın dev kulüpleriyle adı anılan İlkay Gündoğan, daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklamış ve Türkiye Süper Ligi'nin kendisi için bir seçenek olduğunu söylemişti. Alman gazetesi Sport 1'e röportaj veren tecrübeli orta saha şunları söylemişti: "Kökenimden dolayı Türkiye benim için ilgi çekici bir seçenek. ABD'yi de çok seviyorum, orada birkaç kez tatil yapmıştım. Ancak şu anda bunları konuşmak için çok erken. Manchester City ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşmem var. Burada çok mutluyum ve kariyerimi burada bitirmeyi hayal ediyorum."

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Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Avrupa Kupası'nı kazandığı günü unutamadığını belirten Gündoğan, bu konudaki anısını ise şu şekilde anlatmıştı: "Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı zamanı asla unutmayacağım. Annem Fenerbahçeli, onun dışında herkes Galatasaray taraftarıydı. Hepimiz oturup finali izliyorduk ve Arsenal'ı penaltılarla yendiğimizde, benden altı yaş büyük amcam gözyaşlarına boğulmuştu. Benim en güzel çocukluk anılarımdan biriydi."

İLKAY GÜNDOĞAN BU SEZON 9 GOL ATTI

32 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City forması ile tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. Bu maçlarda 3586 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, takımına 9 gol, 7 asistlik katkı verdi.

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