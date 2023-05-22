Valerien Ismael'den Beşiktaş sözleri: 1 yıl, 1 yıla bedel | Kızıma kulak tıkacı almıştım

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Beşiktaş'ta başarılı bir teknik adamlık dönemi geçiremeyen Valerien Ismael, İngiltere'den The Times'a siyah beyazlı ekipte geçirdiği günler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona Beşiktaş'ın başında başlayan Valerien Ismael, Hatayspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından görevden alınırken yerine tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş geldi.

Bir süre takım çalıştırmayan Ismael, İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un başına geçerken Beşiktaş hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA 1 YIL, BAŞKA BİR KULÜPTE 10 YILA BEDEL"

Beşiktaş'ta büyük bir stres yaşadığını belirten Fransız teknik adam, "Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl, başka bir kulüpte 10 yıla bedel. Müthiş bir stres ve talep vardı. Benim için harika bir fırsattı. Başka bir ülkeyi, başka bir kültürü tanıdım." dedi.

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"KIZIMA KULAK TIKACI ALMIŞTIM"

Türkiye'de taraftarların çok tutkulu olduğunu kaydeden Valerien Ismael, "Vodafone Park'ın gürültüsü ve atmosferi inanılmaz. Kızıma kulak tıkacı almıştım. Rakip topu alır almaz ıslıklamaya başlarlar. Oyuncularımla konuşmak bile çok zordu. Türkiye, futbol konusunda çok fanatik. Futbol başta gelir ve ardından aile, din ve geri kalanlar gelir. Sokağa çıktığınızda, insanların kulübe duyduğu sevgiyi hissediyorsunuz." açıklamasını yaptı.

"BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Beşiktaş'la yaşadığı ayrılık nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Ismael, "Beşiktaş'tan ayrılmak benim için hayal kırıklığı oldu. Zamana ve sabra ihtiyaç vardı. Taraftarlardan, medyadan ve kulüpten gelen baskı ve bununla başa çıkmanız, odaklanmanız ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola'nın bile zamana ihtiyacı vardı. Yine de Beşiktaş'taki deneyimim hakkında konuşacak sadece olumlu şeylerim var. Oradaki insanlar bana ve aileme çok yardımcı oldular. Çok güzel dostluklar kurdum." diye konuştu.

"DELE ALLI YENİDEN GÜLMELİ"

İngiltere'nin yıldız futbolcusu Dele Alli hakkında konuşan Ismael, "Dele Alli ile çalışmak çok güzeldi. Ona ihtiyaç duyduğu sevgiyi vermeye, ritme girmesi için ihtiyaç duyduğu güveni vermeye çalıştık. Neşeyi yeniden bulması ve gülmesi onun için önemli. Kendi seviyesine geri dönmek için her türlü yeteneğe sahip." ifadelerini kullandı.

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