Valencia'dan ırkçı taraftara ömür boyu men cezası! Vinicius Junior'a skandal sözler sonrası açıklaması...

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İspanya La Liga'nın 35. haftasında Valencia evinde Real Madrid'i ağırladı.

Ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle biten maça ne yazık ki futboldan çok yaşanan ırkçılık olayları damga vurdu.

VINICIUS JUNIOR'A ırkçılık

Maçın 71. dakikasında Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior kendisine yapılan ırkçı saldırılar sebebiyle oyunu durdurdu. Bu duraklama 10 dakika kadar sürerken Mestella Stadyumu'ndan taraftarları sağduyuya çağıran bir anons yapıldı.

90+7. dakikada ise işler çığırından çıktı. Vinicius Junior kırmızı kart gördü ve saha bir anda karıştı. 22 yaşındaki oyuncunun boğaz rakibi tarafından sıkıldı ve Valencia tribünleri, Vinicius'a "maymun" diyerek ırkçı bir saldırıda bulundu.

Vinicius, maçın tamamlanmasının ardından şahsi Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Irkçıların kazandığı ödül benim maçtan atılmamdı. Bu futbol değil, bu La Liga."

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VALENCIA VINICIUS'A YAPILAN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Vinicius'a yapılan ırkçı saldırının ardından spor kamuoyunu gözünü Valencia'nın yapacağı açıklamaya çevirdi. Siyah beyazlı ekip, saat 14.52'de kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir bildiri paylaştı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Valencia'nın ve taraftarlarının değerleriyle bağdaşmayan aynı zamanda futbolda yeri olmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşıdır ve bu konuda polis ile birlikte çalışıyoruz. Vinicius'a karşı ırkçı hareketler yapan bir taraftar tespit ettik, diğer olası suçluların kimliklerini doğrulamak için ise çalışıyoruz."

"Kulübümüz talihsiz olayın meydana geldiği andan beri bu olaya kimlerin sebep olduğunu tespit edebilmek için tüm görüntüleri analiz etti. Olaya sebep olan taraftarlar hakkında ömür boyu stadyumlardan men edilme de dahil olmak üzere azami şiddetteki tüm cezalar hakkında çalışıyoruz. Irkçı davranışları sonuna kadar kınıyoruz."

"Valencia olarak ırkçılığın her daim karşısındayız. Daha önce 2019 yılında Arsenal ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi maçında rakibimize yönelik faşist hareketlerde bulunan bir taraftarı ömür boyu stadyumlardan men etmiştik."