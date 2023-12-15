Süper Lig'de ertelemeden kim karlı çıkacak?

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırı sonrasında Trendyol Süper Lig’deki 16. hafta maçlarının 10 Ocak 2024 haftasına ertelenip, sezona 19 Aralık’tan itibaren 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek olması yeni bir tartışmaya yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı kararla; lider Fenerbahçe pazar günü Konyaspor’la evinde oynamak yerine 20 Aralık Çarşamba günü Kayserispor deplasmanına çıkacak. Yarın Sivasspor’la rakip sahada karşılaşması gereken Galatasaray da yine 20 Aralık’ta Karagümrük ile evinde oynayacak.

K.GÜMRÜK’TE GÜVEN, SHUKUROV, CECCHERİNİ CEZALI

Takımların maç tarihleri ve rakiplerinin değişmesinin yanı sıra, 15. hafta maçlarında sarı veya kırmızı kart cezalısı durumuna düşen futbolcuların durumu da tartışma konusu oldu. Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Samet, cezasını Konya maçı yerine Kayseri deplasmanında çekecek. Yine sarı kart cezalısı olan G.Saraylı Muslera da dış sahadaki Sivas yerine içerideki Karagümrük müsabakasında oynamayacak. Karagümrük’te 3 futbolcu birden (Güven Yalçın, Shukurov, Ceccherini) Kayseri maçı ertelendiği için G.Saray karşısında yok.

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AFRİKA KUPASI’NA GİDENLER DE OYNAMAYACAK

17. hafta maçlarının 10 Ocak 2024 haftasına ertelenmesinin ortaya çıkardığı bir başka ilginç durum da Afrikalı futbolcularla ilgili. Örneğin Sivasspor’da 4 futbolcu (Abdul Kader Keita-Fildişi Sahili, Modou Barrow-Gambiya, Clinton N’jie-Kamerun, Ahmed Musa-Nijerya), 13 Ocak’ta başlayacak Afrika Kupası’nda mücadele edecek milli takımlarına çağrıldıkları takdirde 10 Ocak haftasına ertelenen Galatasaray maçında forma giyemeyecekler. Fenerbahçe’nin aynı hafta karşılaşacağı Konyaspor’da da Angolalı Bruno Paz’ın oynamama ihtimali bulunuyor.

16. HAFTA MAÇLARININ 10 OCAK’A ERTELENMESi CEZALI FUTBOLCULARI NASIL ETKiLEDi?

F. Muslera Sarı kart Galatasaray Karagümrük Sivas(D)

Güven Yalçın Sarı kart Karagümrük Galatasaray Kayseri

O. Shukurov Sarı kart Karagümrük Galatasaray Kayseri

F.Ceccherini Sarı kart Karagümrük Galatasaray Kayseri

Samet Akaydın Sarı kart Fenerbahçe Kayseri (D) Konya

Adam Buksa Sarı kart Antalya Kasımpaşa Pendik (D)

Jerome Opoku Kırmızı kart Başakşehir Sivas Kasımpaşa

Erdal Rakip Kırmızı kart Antalya Kasımpaşa Pendik (D)

Emirhan Topçu Kırmızı kart Rizespor Pendik Beşiktaş

Ali Sowe Kırmızı kart Ankaragücü Hatay Alanya