Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi ne zaman?

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu A Grubu'nu Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardında üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avrupa Ligi grubunu ikinci sırada tamamlayan bir takımla eşleşecek.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak. İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak. Kura çekimi TSİ 15:00'da başlayacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşti.

Roma

Karabağ

Rennes

Toulouse

Sporting

Sparta Prag

Freiburg

Marsilya