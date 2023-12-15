×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi ne zaman?

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray Muhtemel Rakipler
Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekimi ne zaman
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 00:56

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray'ın pay-off turundaki rakipleri, maçların tamamlanmasıyla netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi ne zaman?

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu A Grubu'nu Bayern Münih ve Kopenhag'ın ardında üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avrupa Ligi grubunu ikinci sırada tamamlayan bir takımla eşleşecek.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak. İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak. Kura çekimi TSİ 15:00'da başlayacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşti.

Roma
Karabağ
Rennes
Toulouse
Sporting
Sparta Prag
Freiburg
Marsilya

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray Muhtemel Rakipler

BAKMADAN GEÇME!