Süper Lig'de en güzel sezon açılışı Fenerbahçe'den! Rekorları alt üst etmeyi sürdürüyor

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Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kayıpsız ilerleyen Fenerbahçe serisini sürdürdükçe rekorları kırmaya ve birçok istatistikte rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. Öyle ki Süper Lig’de 14 sezon sonra açılışı 7’de 7 ile yapan ilk takım sarı lacivertliler oldu. Kanarya 2009-10’da sezonuna 8’de 8 yaparak başlarken kendini rekorunu egale etme ve kırma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

· Kanarya bu sezon 7’si Avrupa’da 7’si Süper Lig’de olmak üzere toplamda 42 kez ağları havalandırdı. Fenerbahçe’nin maç başı gol performansı da 3 oldu.

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SADECE 2 KEZ SKORDA GERİ DÜŞTÜ

Sarı lacivertli oyuncular 2. yarılarda daha skorer kimliğe bürünüyor. 42’i golün 14’ü ilk 45 dakikada gelirken 2 katı yani 28’i ise 2. yarıda geldi. Ayrıca 21 gol de son yarım saatlik dilimde filelerle buluştu.

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· Fenerbahçe savunma performansıyla da dikkat çekti. 14 maçta sadece 6 gole izin veren takım (Ligde ve Avrupa’da 3’er kez) bu periyotta yalnızca 2 kez skor olarak geriye düştü.

· Kanarya 14 resmi maçın 9’unda gol yemezken ligde 7 karşılaşmanın 5’inde kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon deplasmanda çıkılan 3 karşılaşmada da rakiplere gol izni verilmedi.

SÜPER LİG’İN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Son olarak 5-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından Kanarya toplamda attığı 18 golle Adana Demirspor ile birlikte ligin en skorer takımı unvanına sahip. Ancak ligin en az gol yiyen takımı sadece 3 kez topu ağlarından çıkaran sarı lacivertliler.

· Sarı lacivertli takımda 14 maçlık periyotta şu ana kadar 30 oyuncu süre aldı, 25 farklı oyuncu ilk 11’de başlama fırsatı buldu. Bu oyuncuların 17’si skora katkı verdi. 14 farklı isim ağları havanlandırmayı başarırken 13 isim de asist yaptı.

42 GOLE 17 iSiM KATKI VERDi

FUTBOLCU MAÇ GOL ASiST

Sebastian Szymanski 14 8 4

Edin Dzeko 11 7 5

İrfan Can Kahveci 14 7 5

Dusan Tadic 14 5 3

Michy Batshuayi 9 3 2

Joshua King* 9 2 3

Osayi Samuel* 11 1 3

Mert Hakan Yandaş 11 - 3

Fred 9 - 2

İsmail Yüksek 13 1 1

Ferdi Kadıoğlu 11 1 1

Ryan Kent* 7 1 1

Serdar Aziz 7 1 1

Alexander Djiku 12 1 -

Cengiz Ünder 4 - 1

Rodrigo Becao 8 1 -

Jayden Oostervalde 10 1 -

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