Tottenham - Liverpool maçında yaşanan skandal olayın VAR kayıtları açıklandı

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Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, sahasında konuk ettiği Liverpool'u 2-1 yenerken konuk ekip aleyhine skandal bir hataya imza atılmıştı.

PGMOL, olaylı Tottenham - Liverpool maçının VAR kayıtlarını açıkladı.

Kayıtlarda, Video Yardımcı Hakemin pozisyonu yanlış yorumlaması nedeniyle orta hakemin geçerli sayması gereken golü ofsayt nedeniyle iptal ettiği anlaşıldı.

VAR hakemi, sahadaki kararın gol olduğunu düşünerek 'İnceleme tamamlandı' diyor. Ancak sonrasında gelen uyarıda sahadaki kararın ofsayt olduğu bildiriliyor.

Yapılan hata birkaç saniye sonra anlaşılsa da VAR kuralları nedeniyle oyun devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Liverpool, mücadelenin 34. dakikasında Luis Diaz ile bir gol bulurken ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Luis Diaz'ın attığı golde net bir şekilde ofsaytta olmadığı görülürken karşılaşmanın ardından hakem heyeti büyük tepki çekti.

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ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

İngiltere Hakem Kurulu, Tottenham-Liverpool maçının 34. dakikasında Luis Diaz'ın iptal edilen golünde verilen kararın yanlış olduğunu ve golün verilmesi gerektiğini açıkladı.

İngiltere Hakem Kurulu, hata nedeniyle Liverpool kulübünden özür diledi.

Yapılan açıklamada, "Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın verilmeyen golü açık ve bariz bir şekilde hataydı. Golün VAR müdahalesi yoluyla verilmesi gerekirdi. Ancak VAR müdahale edemedi. PGMOL, hataya yol açan koşullar hakkında tam bir inceleme yapacak." ifadelerine yer verildi.

HAKEMLER GÖREVLERİNDEN ALINDI

Premier Lig Hakem Kurulu, Tottenham-Liverpool maçında VAR hakemi olarak görev alan Darren England ve AVAR olarak görev yapan Dan Cook'un bu hafta diğer maçlardaki görevlerinden alındığını açıkladı.