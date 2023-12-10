Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için ne dedi? 'İnanılır gibi değil, 80 dakika nasıl sahada kalır!'

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Spor yazarlarımız, Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-1 kazandığı derbi maçı köşelerinde analiz etti. Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Fırat Aydınus dev maçın detaylarıyla ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

Uğur Meleke: Siyah-beyaz formalı gri adamlar



Dün saat 17 sularında Beşiktaş’ın özeti şöyleydi kısaca: Takımın yarısının sağlığı belirsiz. Yarısının da pozisyonu muğlak! Rosier, Masuaku, Rashica, Tayyip ve Emrecan sakat. Colley’nin sağlık durumu hakkında tevatür çoktu, saat 6’da gördük ki kadroda yok. Aboubakar’la ilgili de benzer biçimde söylentiler vardı, kulübede başladı. Ghezzal iyileşti ama maç kondisyonu eksik. Bailly 11’de ama kaç dakika sahada kalacağını veya ne kadar sarsak iş yapacağını kestiremiyorsunuz. Necip’in, Onur’un, Tayfur’un, Bahtiyar’ın pozisyonları hep belirsiz. Muleka başlayacak ama kanatta. Kulübün renkleri siyah-beyaz ama ben 30 yıldır bu kadar gri oyuncunun bir arada olduğu bir Beşiktaş kadrosu hatırlamıyorum doğrusu! Mert Günok ve Gedson dışında ‘sürekli ilk 11 oyuncusu’ diye tabir edebileceğin futbolcu kalmadı neredeyse. Ki Gedson da sakatlanıp çıktı dün.

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4'E YAKIN GOL BEKLENTİSİ

Rıza Çalımbay elinde bu kadar fazla gri oyuncu varken tercihini yetenekten ziyade mücadele ağırlıklı bir 11’den yana kullandı. Maça kişisel olarak güvendiği beş yerliyle çıktı, ikinci yarının başında 6 oldu bu sayı. Müsabakanın büyük bölümünde Fenerbahçe proaktif, Beşiktaş reaktif olan taraftı. Fenerbahçe oyunu uzun dakikalar domine etti, hücuma kalabalık geldi. Siyah-beyazlılarsa Fenerbahçelilerin tamamlayamadığı hücumlarda özellikle Mert Günok’la sıkça uzun top tercih etti. Bu uzun top oyunu Trabzonspor’un Kadıköy’den galibiyetle çıkmasını sağlamıştı, çünkü Fenerbahçe’nin önde baskısını yok etmişti. Çalımbay’ın da niyeti benzerdi dün. Ancak pek muvaffak olduklarını söylemek güç: Fenerbahçe 4’e yakın bir gol beklentisi (xG) üretti. Şutlarda 20’ye 4, kornerlerde 6’ya 1, tabelada da 3-1 üstünlükle çıktı Dolmabahçe’den. İrfan ve Fred biraz daha dikkatli olsalar tabelayı artırmaları işten değildi.

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'ÜLEF' LİGİ GİBİ

15 hafta sonunda ligde 40 puan barajına iki takım birden ulaştı. Arkalarındaysa 30 puanı bulabilen dahi yok. Bu da 65 yıllık lig tarihinde bir ilk. 2000’lerde basketboldaki Efes-Ülker dominasyonunu anlatmak için kullanılan ‘ÜlEf Ligi’ tabirini hatırlatan bir sezon yaşıyoruz sanki Süper Lig’de.





Güntekin Onay: İnanılır gibi değil, 80 dakika sahada kalıyor



Maç öncesinde İsmail Kartal’a sorsalar “Beşiktaş’ta kim oynamasın istersiniz?” diye herhalde Aboubakar derdi. Rıza Hoca tamamen Fenerbahçe’ye karşı tedbir amaçlı bir 11 sahaya sürdü. Ne hücum yapabildi, ne de savunma... Beşiktaş iç sahada bu anlayışla oynamaz. Orta alanda neden Necip? O bölgeye sertlik katsın diye. Kattı mı? Hayır. Sürekli alanını kaybetti. Ama Necip elinden geleni yaptı mı? Her şeyini iyi niyetiyle ortaya koydu ama Beşiktaş’ta formanın değerini bilmeyen, profesyonelliğin gereklerini yerine getirmeyen çok oyuncu var.

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Beşiktaş orta alan oyuncuları 2 blok arasını kapatamadı ve Szmanski, Tadiç ve İrfan Can o bölgede cirit attı. Yenilen 3 gol var, direkten dönen top var, kaçan penaltı ve Fenerbahçe'nin net pozisyonları...

FARK YARATTILAR

Hadi savunmada tel tel döküldün, bu tercihlerle bu kadroyla hücum yapabildi mi Beşiktaş? Hayır. Neden Muleka? İnanılır gibi değil ama 80 dakika sahada kalıyor. Tercih edilen 11 mücadele edilsin diye. Ancak kalite diye bir realite var. Büyük takımları büyük yapan oyuncu kalitesi ve yıldız futbolculardır. Lakin Tadic, Szymanski, Dzeko ve Ferdi kaliteleriyle fark yarattı.

Beşiktaş, kalesinde 3 gol yemesine rağmen Mert devleşmese, Fenerbahçe yakaladığı fırsatların yarısını değerlendirse siyah-beyazlılar dün akşamki derbide çok daha ağır bir yenilgi alabilirdi.

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Sahadaki kadro kalitesi farkı ortada ancak dün seçilen oyun Beşiktaş’ın ve büyük takımın iç sahada taraftarın önünde oynayacağı bir futbol değil.

HAKLI BİR ZAFER

F.enerbahçe çok haklı ve net bir derbi zaferi elde etti. Bu tartışılmaz. Dün 3 kez skora etki eden kritik VAR müdahaleleri olmasa hafta boyunca hakem skandallarının konuşulacağı bir derbi olacaktı. Uzun lafın kısası, Beşiktaş’ın evinde bu kadar yetersiz göründüğü bir başka derbi hatırlamıyorum..

Fırat Aydınus: Çok üstün oyun ve haklı galibiyet



Kağıt üzerinde oyun kalite ve performans olarak F.Bahçe ağır bassa da Beşiktaş’ın yeni yönetimi ile çıkacağı ilk maç olması ve taraftar desteği maçın ambiyansını biraz daha değiştiren unsurlardı. Eksiklikler 2 takımda da vardı fakat Beşiktaş’ın özellikle defans yönünde kanat eksikleri daha handikap oluşturuyordu. Rıza Çalımbay’ın Aboubakar’ı İsmail Kartal’ın da İsmail’i kesmesi sürpriz oldu. Özellikle ilk yarı Beşiktaş'ın beklerinin zaafiyeti açıkça gözüktü.

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F.Bahçe’nin bulduğu erken golde Fred, Tadic ve Dzeko işbirliği vardı. Burada ilginç olan top oyuna girdiği anda 11 Beşiktaşlı’nın topun gerisinde olmasına rağmen bu golü yemesiydi. Amartey’in amatörlüğü ve adamı kaçırması da işin tuzu biberiydi Beşiktaş. İlk yarı sakatlanıp çıkana kadar Beşiktaş adına tek olumlu işler yapmaya çalışan futbolcu Gedson’du. Özellikle ilk yarı Ferdi ve Tadic’in Onur’un bulunduğu kanadı kullanarak tehlikeli ataklar oluşturması gözden kaçmadı. Sanki gişesiz otoban gibiydi o kanat.

BOL FAULLÜ BİR MAÇ OLDU

İlk yarı ikili mücadelelerinin bol olduğu bununda getirisi olarak 17 faülün çalındığı 45 dakikaydı. Necip oynadığı mevkii itibari ile sürekli Crespo ve Fred’e karşı mücadele etmek zorunda kaldı. Zaten şanssızlıklar ve sakatlıklara ilk yarı itibari ile Umut ve Gedson’un sakatlıkları da eklendi. İlk yarı topa hakim olan F.Bahçe ve fırsat kovalayan bir Beşiktaş oyunu vardı. Beşiktaş’ın defans kanatlarının zaafiyetine paralel F.Bahçe’de stoperlerin uyumsuzluğu da göze çarptı. İlk yarı Beşiktaş’ta Onur ve Rebic, F.Bahçe’de Samet ve Djiku zayıf halkalardı.

2. YARI TEK KALE OYNANDI

İkinci yarı başladığı andan maçın sonuna kadar tek kale oynanan bir maç vardı. Fenerbahçe zaten ikinci yarıdaki baskısı ve üstünlüğünü ilk yarıdan kendini belli etmişti. Beşiktaş’ı bu şekilde yakalayan Fenerbahçe tarihi farkı gidebilecek pozisyonları değerlendiremedi.

STOPERLER SAHADA YOKTU

4 stoperin forma giydiği iki takımın kadrosunda stoper yoktu diyebiliriz. Özellikle Beşiktaş adına Bailly saatli bomba. Yaptırdığı penaltılarla Samet ile yarıştı. İkinci golden sonra Rebic’in yerine Aboubakar’ı alan Rıza hocanın Aboubakar ile maç başlamaması sorgulanır. Aslında baktığımızda ikinci yarı itibariyle Fenerbahçe’nin çok çok üstün oynaması çok fazla da bir şey yazmayı gerektirmez. Maç öncesinde kamuoyu F.Bahçe ve Beşiktaş’ı karşılaştırdığında senaryonun Fenerbahçe adına üstün olacağı dile getirilse de bu kadar Beşiktaş’ı sürklase edeceği tahayyül edememiştir.

Neticede oyun olarak derbide faulllerin bol olduğu bir mücadele izledik. F.Bahçe şampiyonluk yolunda devam ederken Beşiktaş’ın yeni yönetimin acil bir şekilde kararlar alıp devre arası takviyeler yapmalı ve gönderilmesi gereken bazı futbolcular belirlemeli.