Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Bu ligin lideri biziz

Haberin Devamı

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 ile geçen ve liderliğe yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal galibiyeti değerlendirdi.

Bu akşamki galibiyetimizden dolayı bütün oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman oynamak istediğimiz futbol bu. Çalıştık, konuştuk ve oyunu baştan sona domine ettik. Sakatların aramıza dönmesiyle birlikte güzel bir gece geçirdik. 3 puan almak için geldik. Hak ederek, güzel oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Beşiktaş takımına, teknik ekibine bundan sonrası için başarılar dilerim.

"BU LİGİN LİDERİ BİZİZ"

Bizim sezon başından beri oynadığımız net bir futbol var. Futbolda bazen sizin elinizde olmayan nedenler ortaya çıkabiliyor. Aynı mevkiden sakatlıklar, orta sahada aynı mevkiden sakatlıklar... Bazen zorlanıyoruz. Zorlandığımız dönemde 1-2 takılmalar oldu. Bu ligin lideri durumundayız. Çok mutluyuz. Bu oyunumuzu, pozitif futbolumuzu geliştirebilmek için her hafta çalışıyoruz. Oyuncularımızla birlikte her hafta daha iyisi için yoğunlaşıyoruz. Kendimize yakışır futbolla galip geldik. Çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Yola devam ediyoruz.

Haberin Devamı

"DJIKU VE FRED'DE RİSK ALMADIK"

Djiku ile maçtan önce konuştuk, 'Hocam 60 dakika oynarım' dedi. 60-70 dakikaya göre planladık. Arka adalelerimde sıkışma var dedi, hemen çıkardık. Fred'i çıkardık, risk almamak için. Yerine girenler de iyi oynadı. Daha aramıza dönecek olanlar var. Daha iyi olmak için, çok çalışarak sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

"OYUNCULAR İZİN İSTEDİ"

İçeride bu galibiyetten sonra oyuncularım izin istediler. Normalde izin vermiyorum, yarın izinliler, hak ettiler. Salı günü Trnava maçıyla çalışmalara devam edeceğiz. Onlara izin veriyoruz ama bize izin yok. Ben ekibimle birlikte buradan Samandıra'ya döneceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"TARAFTARIMIZ FARK YARATIYOR"

Bizim taraftarlarımız bu sene fark yaratıyorlar. Biz de bunun farkındayız. Biz de onların yarattıkları bu farka cevap veriyoruz, bir reaksiyon gösteriyoruz. 'Biz buradayız, her şeye hakimiz, merak etmeyin' diyoruz. Bu birliktelik, tribün, oyuncular, enerji bizi mutlu sona götürecektir.

Haberin Devamı

"FERDİ TAKIMA ÇOK ŞEY KATIYOR"

Ferdi, benim evladım gibi. Fenerbahçe’de sol bek oynaması ile ilgili 2 sene önce oynamayı kabul etmemişti. O bölgeye transfer etmek istemiştik, oyuncu bulamadık. Başkanımızla konuştum, ikna ettim. Kendisini ikna edeceğimi söyledim. Ferdi ile konuştum, ben de ona bek oynadığımı hatırlattım. 'Merak etme gelişimine katkı sağlayacağım, bunları düşün' dedim. Sonra ‘hocam ben kabul ediyorum’ dedi. Bugün geldiğimiz noktada milli takımda, Avrupa’dan büyük takımlar tarafından takip ediliyor. Hem karakter olarak hem futbol olarak çok şey kattığını düşünüyorum.

"FRED FARK YARATAN OYUNCU"

Sadece Fred’e bağlayamayız. Futbol takım oyunu. Fred’in bize kattığı katma değer var. Oyun içinde çok fazla dolaşan, geçişlerde bağlantıyı yapan oyuncu. Sezgileri çok yüksek bir oyuncu. Bunun için çok fark oluşturan bir oyuncu.

Haberin Devamı

"SAMET ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Samet, milli takım oyuncusu. Her oyuncumuz bizim için değerli. Bu akşam da fena maç çıkarmadı. Zaman zaman bazı hatalar olabilir. Elimizdeki önemli oyunculardan bir tanesi.

"SERDAR AZİZ'İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Serdar Aziz, şu anda yüzde 100 hazır değil. Bu hafta 1-2 antrenmanın ısınma bölümüne aldık. Bu hafta ufak ufak takım antrenmanlarına başlayacak. Gün gün sağlık durumunu takip ediyoruz. Ben de başlarında duruyorum. Ne zaman yüzde 100 hazır olacak, yakından takip ediyorum.