Fenerbahçe yenilgisi sonrası Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! 'Burası Beşiktaş! Bu böyle gitmez...'

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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Maça kötü başlamadık, iyi başladık. Denk bir maç oluyordu. Sonraları gittikçe bizimkiler hata yaptı. Hepsi kapasitesinin altında oynadı. Söylediğimiz şeyleri yapamadılar. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Üzücü bir maç. Mükemmel bir taraftar gelmiş. Herkes için önemli bir maçtı. Beklentinin altında bir futbol oynadık. Bu kadar beklemiyorduk.

"BURASI BEŞİKTAŞ! BU BÖYLE OLMAZ, BU BÖYLE GİTMEZ!"

Hazırlık dönemi falan yapmadık biz. Oyuncuları da görmedik. Geldik direkt. Eksik yönler çoktu. Bir an önce bunları bitirmek kolay değil. Talihsizlik oldu; Gedson ve Umut'un çıkması da dezavantaj oldu. Yeri olmayan arkadaşları mecburen oralarda oynattık. İstediğimizi yapamadık. Ne olursa olsun bir hedef var. Sonuna kadar gitmek gerekiyor. Bu böyle olmaz, bu böyle gitmez. Bunun devre arası düzelmesi gerekiyor. Lider oyuncuların kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor, sahanın içinde dışında. Bunları yaparsak kendimize geliriz, gelmemek için bir neden yok.

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"OYUNCULAR DA KENDİLERİNE BAKACAK, DÜZELECEK"

Bazı arkadaşların oynadığı oyun bu değil. daha üst seviyeye çıkabilirler. Bize zaman lazım, biraz zaman lazım. Oyuncularla çok çalışmak lazım, daha 1 ay bile olmadı. Sezon başı böyle bir şey yakalayabilsek daha farklı olaylar oldu. Futbolcuları her açıdan iyi duruma getirmek için daha iyi şeyler yapabilirdik. Aniden geldik. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ligde 4. maçım, ilk defa yenildik. Düzelecek. Yapacak bir şey yok. Burası Beşiktaş, böyle olmaz. Oyuncu arkadaşlarım da kendilerine bakacak, düzeltecek. İnşallah iyi bir yere geleceğiz.

"DAHA İYİ OYUNCULAR ALINABİLİRDİ"

Daha iyi oyuncular alınabilirdi. Güzel bir kadro yapılabilirdi. Sezon başında olsam daha iyi bir kadro yapılabilirdi. Yapacağımız takım da yüzde yüz yukarı gidecek bir takım olurdu. Burası Beşiktaş Kulübü, burada her türlü oyucuyu alma şansınız oluyor. Ekibimizle çok iyi değerlendirerek daha iyi oyuncular alınabilirdi.

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"YÖNETİM BENDEN RAPOR İSTİYOR"

Beşiktaş’ın hedefi ne olursa olsun bitmez. Türkiye Kupası olur, ligde birinci, ikincilik olur. Yönetim benden rapor istiyor. Yönetim de bu maçı seyretti. Mutlaka belli bir tedbir alınacak. Eksikler alınacak, yapmamız gerekenler yapılacak. Sonra çok daha iyi yere gelinecek.

"KADRO DIŞI DÜŞÜNMÜYORUZ"

İstediğimiz gibi elimizde oyuncu olmadığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bana göre Türkiye’nin en iyi sağ beklerinden biri Rosier, o yok. Sol bek Masuaku yok. Maçtan 1 gün önce Omar Collley sakatlandı. Kadro dışı düşünmüyoruz. Bizim bu oyuncuları kazanmamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

"ELİMİZDE HAMLE OYUNCUSU YOK"

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Geçen Ankaragücü maçımızda hiç istemediğim bir sistemde oynadık. Sağa Cenk, solda Aboubakar, ortada Muleka. Mecburen sol açığımız, sıkıntımız olduğu zaman Muleka’yı kanatta kullanıyoruz. O zaman hamle oyuncumuz kalmıyor. Bugün baktığınızda doğru düzgün ofans olarak hamle yapacağımız oyuncu yok. Ankaragücü maçında Cenk’i hamle oyuncusu olarak tuttum. Burada da Aboubakar ile konuştum. ‘Cenk’i direkt başlatacağım, seni de hamle oyuncusu olarak oynatacağım’ dedim. Elimizde ofans oyuncusu yok. Çıkarken çok top kaybettik. Çok iyi forvetleri var. Biz de Necip’i bilerek ön libero oynattık, forvet arkasını keselim diye.