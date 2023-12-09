Beşiktaş - Fenerbahçe maçında penaltı kararları sonrası ortalık karıştı! Sarı kartlar havada uçuştu, İsmail Kartal...

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

RIZA ÇALIMBAY'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın 11’inde 5 değişiklik yaparak Fenerbahçe derbisinde takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Colley, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Zaynutdinov ve Aboubakar’ın yerine Bailly, Amartey, Chamberlain, Rebic ve Cenk Tosun’u 11’de oynattı.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Çalımbay, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Bailly, Amartey ve Umut Meraş’tan oluşturdu. Orta sahada Necip Uysal, Chamberlain ve Gedson’u sahaya süren Çalımbay; hücum hattının sağında Muleka, solunda ise Rebic’i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

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BAILLY 4 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ

Beşiktaş’ta sakatlığı atlatan Eric Bailly, ilk 11’deki yerine döndü. Son olarak Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev yapan Bailly, daha sonra sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyememişti. Ligde; Başakşehir, Samsunspor ve Ankaragücü, Avrupa Konferans Ligi’nde ise Club Brugge maçında görev alamayan deneyimle stoper, 4 maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü.

İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 14’üncü haftasında Sivasspor ile oynanan maçın 11’inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Oosterwolde’nin yerine Djiku’ya görev verdi. Kartal, Beşiktaş derbisine şu 11’le çıktı: “Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.”

DJIKU FORMASINA KAVUŞTU

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Alexander Djiku, Beşiktaş maçında ilk 11’de yer aldı. Fenerbahçe’nin evinde 26 Ekim 2023 tarihinde Ludogorets ile oynadığı maçta sakatlanan Djiku’nun sakatlığı sona erdi. Ganalı futbolcu, 45 gün sonra Beşiktaş maçında ilk 11’de görev aldı. Öte yandan sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş ise yedekler arasında yer aldı.

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SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşılaşmasına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc’ın yanı sıra hazır olmayan Serdar Aziz teknik ekip kararıyla Beşiktaş maçında forma giyemedi.

NECİP BU KEZ ÖN LİBERO

Beşiktaş’ta takım kaptanı Necip Uysal, Fenerbahçe karşılaşmasında orta sahada görev aldı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük oranda savunmanın göbeğinde görev alan tecrübeli futbolcu, bu kez orta alanda forma giydi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında Bailly ve Amartey’i sahaya sürerken, Necip Uysal’a savunmanın hemen önünde görev verdi.

RIZA ÇALIMBAY 18 YIL SONRA DERBİDE

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Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, 6 bin 657 gün sonra Beşiktaş’ın başında bir derbi maçta görev yaptı.

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın ardından göreve getirilen Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra Beşiktaş’ın başında bir derbide görev yaptı. Tecrübeli teknik adam, son olarak 2005-06 sezonunda iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş’ın başında yer almıştı. 18 Eylül 2005 tarihinde oynanan derbide Çalımbay ve öğrencileri sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

YENİ YÖNETİMİN İLK MAÇI FENERBAHÇE DERBİSİ

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda göreve gelen Hasan Arat, derbi heyecanı yaşadı. 3 Aralık Pazar günü yapılan seçimde başkan olan Hasan Arat, siyah-beyazlı ekibin aynı gün Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada henüz başkan olmamıştı. Seçim sonuçlarının ardından başkan olan Hasan Arat, Beşiktaş Başkanı olarak ilk karşılaşmasına Fenerbahçe karşısında çıktı.

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5 YIL ARADAN SONRA DEPLASMAN TRİBÜNÜ DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde deplasman tribününde yer aldı. İstanbul Valiliği, İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla sarı-lacivertli bin 814 taraftarın Beşiktaş deplasmanında olacağını açıklamıştı. Bu kararla sarı-lacivertli taraftarlar 5 yıl aranın ardından Beşiktaş deplasmanında takımlarına destek oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş deplasmanında en son 2018-2019 sezonunun 23'üncü haftasında 25 Şubat 2019 tarihinde takımını desteklemişti.

DERBİDE ERKEN GOL!

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Maça daha etkili başayan Fenerbahçe, 10. dakikada öne geçen taraf oldu. Ferdi'nin soldan pasında ceza alanında topla buluşan Tadic'in yerden pasında Edin Dzeko kale önünde topa dokundu ve ağları sarstı.

Ligdeki gol sayısını 12'ye yükselten Dzeko, gol krallığında Icardi'yi yeniden yakaladı.

Edin Dzeko'nun golü, Beşiktaş'un bu sezon iç sahada yediği en erken gol oldu.

BEŞİKTAŞ PENALTIDAN EŞİTLİĞİ YAKALADI

Beşiktaş, 21. dakikada penaltı kazandı. İtirazlar sebebiyle 24. dakikada kullanılabilen penaltıda topun başına geçen Oxlade-Chamberlain, skora dengeyi getirdi.

Alex Oxlade-Chamberlain, Mario Gomez'den (2015/16) bu yana Beşiktaş forması giydiği ilk Süper Lig sezonunda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe filelerini havalandıran ilk oyuncu oldu.

PENALTI KARARI SONRASI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU!

21. dakikada Djiku'nun pasında araya giren Cenk Tosun, ceza alanına girdikten sonra topu çekmesinin ardından yerde kadı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını işaret etti ve faulü yapan Samet'e sarı kart gösterdi.

Penaltı kararı sonrası Fenerbahçeli futbolcular hakeme yoğun itirazda bulundu. Atilla Karaoğlan, itirazları sonrası Edin Dzeko'ya sarı kart gösterdi.

Daha sonra iki takım oyuncularının itişme hali ve itirazlarını sürdürmesi sebebiyle Fenerbahçe'den Fred, Beşiktaş'tan Rebic sarı kart gördü.

İSMAİL KARTAL ÇILDIRDI, KART GÖRDÜ

Penaltı kararından bir süre sonra kulübede hakeme itiraz eden İsmail Kartal uyarı almıştı. 45+3'te yaşanan bir pozisyon sonrası tepki gösteren İsmail Kartal, sarı kartla cezalandırıldı.

Deneyimli teknik adam, sarı kartın ardından 4. hakeme yakınmaya devam etti.

İKİNCİ YARIDA BİR PENALTI DAHA

1-1 sona eren ilk yarının ardından Fenerbahçe ikinci yarıya da topa sahip olarak başladı. 61. dakikada ceza alanında Szymanski yerde kalınca Sarı-lacivertli oyuncular penaltı bekledi. Oyunu devam ettiren Atilla Karaoğlan, oyun durunda VAR'dan izleme tavsiyesi aldı ve monitöre gitti.

Bailly'nin Szymanski'ye müdahalesini izleyen Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada topun başına geçen Dusan Tadic, takımını yeniden öne geçirdi.

İSMAİL KARTAL'IN KULÜBEDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ve kulübedeki diğer isimler, penaltı pozisyonunun tekrarını izleyince hep birlikte hakeme itiraz ettiler. Bu anlar ekrana gelince sosyal medyada ilgi gördü.

VAR MÜDAHALESİ, KIRMIZI KARTIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin 80. dakikadaki atağında Szymanski'yi faulle durduran Tayfur Bingöl'e hakem Atilla Karaoğlan bariz gol şansından doğrudan kırmızı kart çıkardı. VAR'dan gelen izleme tavsiyesiyle pozizyonu izleyen Karaoğlan, kartın rengini sarıya çevirdi.

VAR'DAN BİR UYARI DAHA, TADIC PENALTIDA MERT'İ GEÇEMEDİ

Maçın uzatma dakikalarında Bailly'nin ceza alanında koluna çarpan topta Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen izleme tavsiyesi üzerine monitöre giden Karaoğlan, beyaz noktayı bir kez daha gösterdi.

90+3'te topun başına gelen Tadic, penaltıda Mert Günok'u geçemedi. Mert, bu sezon en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı.

PERDEYİ SZYMANSKI ÇOK ŞIK KAPATTI

90+6. dakikada sahneye çıkan Szymanski, şık bir vuruşla gecenin yıldızı Mert'i mağlup etti ve maçın skorunu belirledi: 3-1.

TOPLAM 9 SARI KART

Zaman zaman gergin geçen derbide toplam 9 sarı kart çıktı. Bu kartların 5'i Beşiktaşlı, 4'ü ise Fenerbahçeli oyunculara çıktı.

Ayrıca Fenerbahçe kulübesinde İsmail Kartal ve başka bir görevli de sarı kart gördü.