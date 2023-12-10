Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki penaltı ve iptal edilen kırmızı kart kararlarını Fırat Aydınus değerlendirdi: Özgür Yankaya çağırdı, Atilla Karaoğlan çaldı

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Fırat Aydınus'un derbideki hakem yönetimiyle ilgili yorumu şu şekilde:

U17 Dünya Kupası’ndan dolayı Endonezya’da bulunan Atilla Karaoğlan 21 Ekim’den bu yana ligde görev almamıştı. Bu süreç içinde her iki takımın maçını yönetmemesi ve üst üste derbilere verilen Halil Umut Meler’in yıpranması da göz önüne alındığında bu sezon 6. maç olarak yapay zeka tarafından bu derbiye atandı. İlk Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkan Atilla Karaoğlan maalesef vasatı aşamadı. Özellikle faul ve verdiği-vermediği kartlardaki standardı tutturamaması Cenk, Djiuku ikilisini ve Necip’i çözememesi olumsuz olarak gözüktü. Tekrarlayan faullere karşın Necip’in tek sarıda kalması da ilginçti.

PENALTIYI NASIL VAR'A BIRAKIR?

21. dakikada Cenk’in Samet’in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı doğru. Kurallara göreline bu penaltı defans oyuncusunun topla oynama ve isteği varken bariz gol şansı olarak değerlendirilmez. Sarı kart doğru, kırmızı olmaz.

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İlk yarının sonlarında Salih’in Szymanski’ye teması hızını alamayıp kollarını açmasından kaynaklandığından yani kollarını piston gibi itme olmamasından dolayı penaltı olmaz. Ama hakem verse VAR karışamazdı.

49’da Szymanski, Bailly pozisyonundaki penaltı doğru. Pozisyonu net açıdan görmesine rağmen kararı nasıl VAR’A bırakır anlamak mümkün değil.

KIRMIZI KARTTA HATADAN DÖNDÜRÜLDÜ

60. dakikada Dzeko ile Bailly’nin pozisyonunda verdiği ters faulu neden ve nasıl verdiğini kimseye izah edemez.

75. dakikada Tayfur Bingöl’e verdiği kırmızı kartta bariz gol şansının tüm kriterleri oluşmadığından VAR tarafından hatasından döndürülmesi doğruydu.

90+2‘de Bailly’nin penaltı pozisyonunda futbolcunun kolunu doğal konumun dışında kullanılmasından dolayı verilen penaltı doğruydu.

90+6‘daki ceza sahası dışındaki Bailly-Cengiz Ünder pozisyonu Atilla Karaoğlan’a göre faul değildi. Bu yoruma saygı duyulur.