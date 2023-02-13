Spor dünyası depremzedeler için seferber oldu! Yardım kampanyalarına dev destek

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Spor dünyası Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için seferber oldu. Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında yürütülen yardım kampanyaları olağanüstü ilgi görüyor. Dün itibariyla genel tablo şu şekilde idi:

‘BiZ BERABERiZ’ MESAJI

Türk sporunun temel taşları olan 4 büyük kulüp, deprem sonrası yardım seferberliği başlatan ilk sivil toplum kuruluşları arasında yer aldı. İlk etapta ayrı ayrı kampanya başlatarak taraftarlarına yardım çağrısında bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, daha sonra üç kulübün de logosunun bulunduğu tırları aynı anda deprem bölgesine göndererek ‘biz beraberiz’ mesajını verdi.

100’ÜN ÜZERiNDE TIR GiTTi

4 büyükler bugüne dek afet bölgesine 100’ün üzerinde yardım malzemesi dolu tır gönderdi.

Trabzonspor, 16 Şubat’ta Basel ile sahasında oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçının tüm gelirini depremzedelere bağışlayacak.

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deprem bölgesine çadır, ısıtıcı ve çeşitli insani yardımı ulaştıran dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp kendisi de çadır kurma çalışmalarına katıldı.

İMZALI FORMALARDAN 6 MİLYON TL GELİR

Atalanta’da oynayan Merih Demiral, dünyaca ünlü futbolcularla temasa geçip, imzalı formalarını depremzedeler yararına satışa çıkarmalarını istedi. Kampanyaya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Paulo Dybala, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Harry Kane, Antoine Griezmann, Eden Hazard ve Alvaro Morata katıldı. Satılan formalardan şu ana kadar 6 milyon TL gelir elde edildi.

Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz’ın İtalya’da formasını giydiği Ariosto Ferrara Takımı oyuncuları, maça “Türkiye için dua ediyoruz” yazılı tişörtler ile çıktı.

GOLDEN SONRA HEP BİRLİKTE CENK’İN YANINA KOŞTULAR

Valencia’da futbolcular, Athletic Bilbao karşılaşmasında attıkları golden sonra yedek kulübesindeki takım arkadaşları Cenk Özkaçar’ın yanına gidip ‘Pray for Turkey (Türkiye için dua et)’ yazılı tişörtle kameralara poz verdi.

LiONEL MESSi’DEN DESTEK ÇAĞRISI

Lionel Messi, “Türkiye ve Suriye’deki depremde etkilenen binlerce çocuk, binlerce aile için çok üzüntülü günler geçiyoruz. Kalbim sizinle. Sizlerin de yardımı çok değerli” paylaşımıyla UNICEF’in yardım kampanyasına destek çağrısı yaptı.

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JAPONYO’DA SANFREECCE HİROSHİMA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Japonya’da, Michael Skibbe’nin çalıştırdığı Sanfreecce Hiroshima Kulübü, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, önceki gün Stoke City karşılaşması öncesi yapılan saygı duruşunda Türk Bayrağı açtı.

KİM MİN-JAE’DEN 1.4 MİLYON LİRA BAĞIŞ

Sezon başında Fenerbahçe’den Napoli’ye transfer olan Kim Min-Jae, depremzedelere aktarılması için UNiCEF’e 70 bin Euro (1.4 milyon TL) bağışladı.

IŞIL ALBEN’İN ŞAMPİYONLUK FORMASI YARDIM İÇİN SATIŞ

Galatasaraylı kadın basketbolcu Işıl Alben, Avrupa şampiyonu oldukları maçta giydiği formayı, kulübün düzenlediği ‘konteyner kampanyası’na bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkardı.

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İLKAY’DAN 2 TIR VE 1 KAMYON DOLUSU YARDIM

Manchester City’nin kaptanı İlkay Gündoğan, 2 tır ve 1 kamyon dolusu yardım malzemesi gönderdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN 1 MİLYON LİRA YARDIM

Hakan Çalhanoğlu, depremzedeler için 1 milyon TL bağışladı.

Dorukhan Toköz, açık artırmada satılması için Hamsik ve kendi imzalı formasını Nef Stadı’ndaki yardım merkezine hediye etti.

REAL MADRİD’DEN 20 BİN KIYAFET VE YARDIM MAÇI

Real Madrid Kulübü, depremzedeler için 20 binden fazla kıyafet yardımında bulundu. Daha önce Türkiye’de forma giyen Roberto Carlos ve Guti, Real Madrid’in İspanya’dan bir takımla yardım maçı oynamasını organize etmek için harekete geçti.

ALPEREN’DEN 4 DEĞERLİ FORMA

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NBA’de Houston Rockets’ta oynayan Alperen Şengün, kendisininkinin yanı sıra efsane oyuncu Hakeem Olajuwon ve takım arkadaşları Jalen Green ile Jabari Smith’in imzalı formalarını açık artırmaya çıkardı. Miami’de Ömer Faruk Yurtseven de Jimmy Butler’ın formasını yardım için açık artırmaya çıkardığını duyurdu.

İLYAS TÜFEKÇİ’DEN İMZALI POSTER VE TAKVİM

ALS hastalığı ile savaşan İlyas Tüfekçi, 1987 yılına ait Galatasaraylı futbolcuların imzalarının bulunduğu özel kabartma poster ile takvimi açık artırmada satışa çıkardı. Tüfekçi’nin satışa çıkardığı poster ve takvimden elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.