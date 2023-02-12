Volkan Demirel depremzedelere destek için Hatay'a geri döndü!

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Kahramanmaraşlı merkezli deprem felaketinden en çok etkilenen şehirlerin başında Hatay geldi.

Depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısıyla izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.

beIN Sports'un haberine göre, felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay şehrine geri döndü.

Volkan Demirel, Hatayspor Tesisleri'nde kente ve depremzedelere desteklerini sürdürüyor.