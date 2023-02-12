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Fernando Muslera'dan 156 saat enkaz altında kalan Semih'e destek

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#Deprem#Muslera#Semih İnce
Fernando Musleradan 156 saat enkaz altında kalan Semihe destek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 21:39

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü görüşerek formasını istedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan Semih İnce, su ve dondurma istedi.

Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını verdi.

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Fernando Musleradan 156 saat enkaz altında kalan Semihe destek

Hastaneye getirilen Semih’in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu. ‘Formanı istiyorum’ diyen Semih’e Muslera, ‘hemen gönderiyorum’ cevabını verdi.

Telefon görüşmesinde Muslera, “Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim. Sen hangi takımı tutuyorsun” diye sordu. Semih ise, sen Muslera'sın. Galatasaraylıyım cevabını verdi. Muslara ise maşallah Semih diye cevap verdi. Daha sonra bir isteğin var mı, diye soran Muslera'ya formanı istiyorum cevabını alınca, hemen gönderiyorum” dedi.

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#Deprem#Muslera#Semih İnce

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