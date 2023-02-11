Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

113 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı, Arda Güler ile görüştü: 'Senin gibisi milyonda bir geliyor'

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Arda Güler#Türkiye
113 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı, Arda Güler ile görüştü: Senin gibisi milyonda bir geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 16:20

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremde 113 saat sonra kurtarılan genç Mesut, Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler'e seslenmişti. Bugün Arda Güler ile Mesut, telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılırken 10 şehirde büyük hasar meydana geldi.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

113 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Adıyaman'da depremin 113. saatinde kurtarılın Mesut isimli genç depremzede, ambulansla hastaneye götürülürken Fenerbahçeli Arda Güler'e çağrı yapmıştı.

Mesut, "Arda Güler ağabey, seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Hocaya söyleyin seni de oynatsın" diyerek demişti.

Gözden Kaçmasın

Depremden 119 saat sonra kurtarılan Kamilcan Ağdaş: Maç olduğu için Fenerbahçe formasıyla yattımDepremden 119 saat sonra kurtarılan Kamilcan Ağdaş: Maç olduğu için Fenerbahçe formasıyla yattımHaberi görüntüle

113 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı, Arda Güler ile görüştü: Senin gibisi milyonda bir geliyor

ARDA GÜLER YANIT VERMİŞTİ

Haberin Devamı

Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Arda Güler, "Güzel kardeşim; pes etmedin, başardın, mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle" sözleriyle Mesut'a seslenmişti.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

Dün akşam enkazın altından çıkartılan Mesut, Arda Güler ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Mesut, Arda Güler'e; "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya devam et, senin gibi topçular milyonda bir geliyor ağabey" derken genç futbolcu ise "İyileştiğinde seni tesise bekliyoruz, sana formamı vereceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Arda Güler#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette altıncı gün: Deprem felaketinde can kaybı 21 bin 43... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette altıncı gün: Deprem felaketinde can kaybı 21 bin 43... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yeni binalar neden dayanıklı değil Deprem kültürümüz neden oluşmadı ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

Yeni binalar neden dayanıklı değil? Deprem kültürümüz neden oluşmadı? ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

#Kahramanmaraş Depremi
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi