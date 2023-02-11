113 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı, Arda Güler ile görüştü: 'Senin gibisi milyonda bir geliyor'

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılırken 10 şehirde büyük hasar meydana geldi.
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
113 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
Adıyaman'da depremin 113. saatinde kurtarılın Mesut isimli genç depremzede, ambulansla hastaneye götürülürken Fenerbahçeli Arda Güler'e çağrı yapmıştı.
Mesut, "Arda Güler ağabey, seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Hocaya söyleyin seni de oynatsın" diyerek demişti.
ARDA GÜLER YANIT VERMİŞTİ
Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Arda Güler, "Güzel kardeşim; pes etmedin, başardın, mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle" sözleriyle Mesut'a seslenmişti.
GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR
Dün akşam enkazın altından çıkartılan Mesut, Arda Güler ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Mesut, Arda Güler'e; "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya devam et, senin gibi topçular milyonda bir geliyor ağabey" derken genç futbolcu ise "İyileştiğinde seni tesise bekliyoruz, sana formamı vereceğiz" şeklinde yanıt verdi.
Mesut, Arda abisi ile görüştü.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2023
En kısa sürede bir araya da geleceğiz Mesut, sen hepimize umut oldun. 🙏 pic.twitter.com/ckKommPDzL