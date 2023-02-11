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Depremden 119 saat sonra kurtarılan Kamilcan Ağdaş: Maç olduğu için Fenerbahçe formasıyla yattım

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#Deprem#Kamilcan Ağdaş#Fenerbahçe
Depremden 119 saat sonra kurtarılan Kamilcan Ağdaş: Maç olduğu için Fenerbahçe formasıyla yattım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 10:03

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkazdan 119 saat sonra kurtarılan Kamilcan Ağdaş, depremin olduğu 6 Şubat akşamı Fenerbahçe maçı olduğu için forma giyerek yattığını söyledi.

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16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bina enkazından 119 saat sonra sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Üzerinde Fenerbahçe formasıyla enkazdan kurtulan Kamilcan'ın yetkililere "Bugün günlerden ne?" diye sorduğu ve depremin ertesi günü Fenerbahçe'nin maçı olduğu için geceden formayla yattığını söylediği ifade edildi.

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Deprem felaketi yaşanmasaydı Fenerbahçe Pazartesi akşamı Konyaspor ile evinde karşılaşacaktı.

Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan." denildi.

CAN KAYBI SAYISI 20 BİN 665

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre depremde can kaybı sayısı 20 bin 665'e yaralı sayısı ise 80 bin 88'e yükseldi.

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