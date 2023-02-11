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Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio: Hala hayatta olduğuna inanıyorum

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#Christian Atsu#Marie Claire Rupio#Deprem
Christian Atsunun eşi Marie Claire Rupio: Hala hayatta olduğuna inanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 08:57

Hatayspor’un enkaz altında kalan futbolcusu Christian Atsu’nun hayat arkadaşı Marie Claire Rupio, BBC yayınına görüntülü bağlanarak konuştu.

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Depremde enkaz altında kalan uzun süredir kendisinden haber alınamayan Hatayspor futbolcusu Christian Atsu’nun eşi Marie Claire Rupio, 31 yaşındaki oyuncunun hayatta olduğuna inandığını söyledi.

Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Marie Claire Rupio, “Atsu hala kayıp, nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum. Onun için dua ediyorum. Kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğünün söylenmesi ve çocuklarımın bundan 11 saat sonra Atsu’nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duymaları şok ediciydi” dedi.

Öte yandan enkaz altındaki diğer isim sportif direktör Taner Savut’un eşi Pınar Savut ise sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrılarına devam ediyor.

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#Christian Atsu#Marie Claire Rupio#Deprem

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