Christian Atsu'nun eşi Marie Claire Rupio: Hala hayatta olduğuna inanıyorum

Haberin Devamı

Depremde enkaz altında kalan uzun süredir kendisinden haber alınamayan Hatayspor futbolcusu Christian Atsu’nun eşi Marie Claire Rupio, 31 yaşındaki oyuncunun hayatta olduğuna inandığını söyledi.

Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Marie Claire Rupio, “Atsu hala kayıp, nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum. Onun için dua ediyorum. Kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğünün söylenmesi ve çocuklarımın bundan 11 saat sonra Atsu’nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duymaları şok ediciydi” dedi.

Öte yandan enkaz altındaki diğer isim sportif direktör Taner Savut’un eşi Pınar Savut ise sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrılarına devam ediyor.