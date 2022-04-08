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Son Dakika: Ülke puanı sıralamasından kara haber! Türkiye'den Avrupa'ya kaç takım katılacak? Bodo/Glimt - Roma maçı sonrası kesinleşti...

#Bodo Glimt#Roma#Süper Lig
Son Dakika: Ülke puanı sıralamasından kara haber Türkiyeden Avrupaya kaç takım katılacak Bodo/Glimt - Roma maçı sonrası kesinleşti...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'in Roma'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Avrupa kupalarında takımı kalmayan Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri netlik kazandı. 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avrupa'ya kaç takımla katılacağımız ve lig sıralamasına göre hangi takımın, hangi turnuvaya katılabileceği kesinleşti.

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Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında İtalya'nın Roma takımını 56. dakikada Ulrik Saltnes ve 89. dakikada Hugo Vetlesen'in bulduğu gollerle 2-1 yendi. Roma'nın golünü 43. dakikada Lorenzo Pellegrini attı.

Bodo/Glimt daha önce de grup aşamasında Roma'yı kendi sahasında 6-1 mağlup etmiş ve deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan'da oynanacak.

Son Dakika: Ülke puanı sıralamasından kara haber Türkiyeden Avrupaya kaç takım katılacak Bodo/Glimt - Roma maçı sonrası kesinleşti...

YAKTIN BİZİ MOURINHO

Bodo/Glimt'in Roma'yı devirmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo Glimt, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Norveç ekibinin bu galibiyetiyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. sıraya geriledi.

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20. BASAMAK KESİNLEŞTİ

Avrupa kupalarındaki organizasyonda puan sıralamasındaki arkamızda temsilcisi olan bir ülke kalmadığından Türkiye bu sezonu 20. basamakta tamamlayacak.

UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

Son Dakika: Ülke puanı sıralamasından kara haber Türkiyeden Avrupaya kaç takım katılacak Bodo/Glimt - Roma maçı sonrası kesinleşti...

SON 31 YILIN EN KÖTÜ DERECESİ

Böylelikle Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de gerilemiş olduk. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı.

2022-23 SEZONU

Önümüzdeki sezon Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyon takım ise direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

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2023-24 SEZONU

2023-2024 sezonu şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan, Süper Lig ikincisi, Süper Lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası Şampiyonu ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

TEMSİLCİLERİMİZ BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nda grubunda puan alamadı. Trabzonspor, Konferans Ligi Play-Off turunda Roma'ya elendi. Demir Grup Sivasspor, 2. ve 3. turu geçtikten sonra play-off'ta Kopenhag'a kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamladı ve Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a kaybederek Avrupa macerasını noktaladı.

GALATASARAY'IN YÜRÜYÜŞÜ YETMEDİ

Galatasaray,UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu mağlubiyet almadan tamamladı. Sonrasında Barcelona deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Ancak Nef Stadı'nda Katalanlara talihsiz bir şekilde kaybederek Avrupa'ya veda etti.

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ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

21. GÜNEY KIBRIS: 26.375
20. TÜRKİYE: 27.100
19. HIRVATİSTAN: 27.150
18. DANİMARKA: 27.175
17. NORVEÇ: 27.250
16. ÇEKYA: 27.800
15. YUNANİSTAN: 28.200
14. İSVİÇRE: 29.675
13. BELÇİKA: 30.600
12. UKRAYNA: 31.800
11. SIRBİSTAN: 33.375
10. RUSYA: 34.482
9. İSKOÇYA: 35.500
8. AVUSTURYA: 38.850
7. HOLLANDA: 47.900
6. PORTEKİZ: 53.216
5. FRANSA: 59.415
4. ALMANYA: 73.070
3. İTALYA: 75.616
2. İSPANYA: 94.855
1. İNGİLTERE: 103.783

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#Bodo Glimt#Roma#Süper Lig

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