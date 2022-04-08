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Son Dakika: RB Leipzig - Atalanta maçına Merih Demiral damgası! Önce penaltı yaptırdı ama son dakikada...

#Merih Demiral#Atalanta#RB Leipzig
Son Dakika: RB Leipzig - Atalanta maçına Merih Demiral damgası Önce penaltı yaptırdı ama son dakikada...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atalanta ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Red Bull Arena'da oynanan maçta gecenin en çok konuşulan ismi hem istatistikleriyle hem de son dakikadaki hamlesiyle Merih Demiral oldu.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Merih Demiral'in forma giydiği Atalanta, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Muriel'in 17'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 57'nci dakikada Merih Demiral'ın yaptırdığı penaltı atışını kullanan Andre Silva, vuruştan yararlanamadı. Pozisyonun devamında Orban topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım 14 Nisan Perşembe günü rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Son Dakika: RB Leipzig - Atalanta maçına Merih Demiral damgası Önce penaltı yaptırdı ama son dakikada...

MERİH DEMİRAL'IN RB LEIPZIG KARŞISINDAKİ PERFORMANSI

Rakip forvetlere yaşattığı zor anlarla maça damga vuran milli futbolcumuz Merih Demiral, RB Leipzig karşısında sahada kaldığı 90 dakika boyunca çarpıcı istatistiklere imza attı.

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- 2 top kapma
- 2 şut engelleme
- 1 çizgiden çıkarılan top
- 3/5 ikili mücadele kazanma
- 4/5 hava topu kazanma
- 3/4 uzun top isabeti
- 1 kilit pas

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Son Dakika: RB Leipzig - Atalanta maçına Merih Demiral damgası Önce penaltı yaptırdı ama son dakikada...

PENALTI YAPTIRDI AMA GOL OLMADI

RB Leipzig atağında rakip futbolcu Nkunku'ya ceza sahası içinde müdahalede bulunan Merih Demiral, penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına gelen Andre Silva penaltı vuruşunda Atalanta kalecisi Musso'yu geçemedi.

UZATMALARDA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Merih Demiral, kronometreler 90+1. dakikayı gösterdiğinde ise çok kritik bir müdahalede bulundu. Alman ekibinde Forsberg'in şutunda kaleciyi geçen topu çizgiden çıkaran milli futbolcumuz, Atalanta'nın deplasmandan beraberlikle ayrılmasında büyük pay sahibi oldu.

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#Merih Demiral#Atalanta#RB Leipzig

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