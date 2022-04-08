Son dakika: Galatasaray'da 30 Nisan'daki seçim iptal olabilir! Gözler Dernekler Masası’nda

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Seçim kararı sonrası başkanlığa aday olmayı planlayanların bugün listelerini divana teslim etmeleri gerekirken Galatasaray’da artık tüm gözler İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası’nın vereceği kararda. 1 Nisan’da inceleme başlatan müfettişler 2018’den bu yana yapılan mali genel kurulların tüm görüntüleri, tutanakları ile birlikte yönetim kararlarını da almıştı. Ve Hürriyet’in ulaştığı bilgiye göre müfettişler 2021 Ekim ayında ve 26 Mart 2022 tarihinde yapılan mali genel kurullarda iki önemli hata tespit etti.

CENGİZ’İN İBRASIZLIĞI KALKABİLİR

İlki 15-16 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan mali genel kurul toplantısına ait. Galatasaray Kulübü, pandemi nedeniyle 2 dönem mali genel kurul toplantısı gerçekleştirememişti. Bu nedenle Galatasaray’da merhum başkan Mustafa Cengiz’e ait olan 2019 ile 2020 dönemleri ayrı ayrı

olarak ibra oylamasına çıktı. 2019 yılı takvimi için 15 Ekim 2021’de, 2020 takvimi için ise 16 Ekim 2021’de toplantı gerçekleştirildi. Mustafa Cengiz yönetimi, 15 Ekim’deki toplantıda idari olarak ibra edilmedi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri bu toplantıda önemli bir noktaya dikkat çekti.

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HAZİRUN LİSTESİNDE YANLIŞLIK VAR

Ekim 2021’de gerçekleşen ancak 2019 ile 2020 dönemlerini kapsayan Olağan Mali Genel Kurul’da ‘Hazirun listesinin’ yanlış olduğu bilgisine ulaşıldı. Sebebi de şu; 2019-20 dönemlerinin değerlendirildiği ve ibra oylamasına çıktığı toplantıya Galatasaray Kulübü’ne yeni üye

olan delegeler de katıldı. 15 Ekim 2021’de gerçekleşen toplantıya 2020 ve 2021’de kulübe yeni üye olan isimler katılıp ibra oylamasında oy kullandı. Pandemi nedeniyle gecikmeli ve 2019 yılı için yapılan oylamaya 202021’de yeni üye olan isimlerin katılmasının da usüle aykırı olduğu belirtiliyor.

GÖZLER DERNEKLER MASASI’NDA

Diğer mercek altına alınan ve hatalı görülen nokta ise 26 Mart 2022’deki toplantıya ait. Burada ise bütçe oylamasında önemli bir yanlış yapıldığı bilgisi var. Sebebi ise başkanı Burak Elmas ve yönetiminin 2022 dönemi için hazırladığı bütçe okunmadan oylanıyor. Daha okunmadan bütçe üyeler tarafından reddediliyor. Şimdi gözler Dernekler Masası’nın kararında. Eğer toplantılarda usulsüzlük tespit edildiği açıklanırsa kararların tamamı iptal edilecek. 30 Nisan’daki seçimli genel kurul da iptal olacak.

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ÜÇ ESKi YÖNETiCiYE BiR KÖTÜ HABER DAHA

G.Saray Kulübü eski 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, Divan Kurulu’na bir yazılı talepte bulunarak 30 Nisan’daki seçimlere girip giremeyecekleri ile alakalı bilgi istedi. Divan bu talebe önceki gün olumsuz yanıt verirken İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası’ndan da bu konuda görüş istedi. Dernekler Masası da ibra edilmeyen yönetimde yer alan söz konusu yöneticilerin 3 yıl seçimlere giremeyeceğini bildirdi. Böylece Albayrak, Günay ve Kançal’ın gelecek seçimlerde olmayacağı kesinlik kazandı.