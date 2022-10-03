Son Dakika: Tümer Metin'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Tarihte yeri olmayacak..."

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Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

"TAHMİN EDİLENDEN UZAK BİR DERBİ"

Tahmin edilenden çok uzak bir derbi olduğu kesin. En azından bir takımın galibiyete daha yakın olabilecek kadar oyun oynayacağını düşünüyordum. Zaman zaman böyle derbiler olur. Ligin bu haftalarında hemen hemen tüm büyük takımlar, kendi aralarındaki maçlarda daha konjonktür maçı oynuyorlar. Kaybetmemek daha kıymetli oluyor. Ligin başı, vakit daha var, şimdi yara almaktansa günü kayıpsız geçen çok maça sahip olduk son 5-6 senede.

"FENERBAHÇE KONTROLÜ ELDEN BIRAKMADI"

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İki takımın kafasında önce kaybetmemek, sonra fırsat olursa kazanmak düşüncesi vardı. Oyunun son 10 dakikası, özellikle Ghezzal girdikten sonra bence Cenk Tosun da oyuna dahil olunca Beşiktaş 2-3 pozisyon üretti. Ghezzal'dan önce Beşiktaş'ın ritmi çok düşükken, Fenerbahçe de üstüne gitmedi. Fenerbahçe de kontrolü elden bırakmadı.

"TARİHTE YERİ OLMAYACAK BİR DERBİ"

İki takım adına da tarihte yeri olmayacak bir derbi oynandı. Seneler sonra oynayan, izleyen, stada giden kimse hatırlamayacak bu derbiyi. Çok sevmem güzellemeyi ama ligin büyümesi, pastanın büyümesi için her maça ayrı önem, itina, marka değeriyle yaklaşmakta fayda var. Bugün öğlen saatlerinde bir Manchester derbisi vardı. Akşam bizim derbimiz... Futbol ve kalite anlamında çok uzağındayız.

"BEŞİKTAŞLILAR VE FENERBAHÇELİLER MEMNUN DEĞİL"

Bana sorarsan, stadyumdan ayrılan Beşiktaşlılar memnun değil. Bana sorarsan Fenerbahçeliler de memnun değildir oyundan. Fenerbahçeliler, skordan ötürü fiyakamız bozulmadı, bir büyük maçı deplasmanda kaybetmeden geçtik düşünebilirler. Oyundan onlar da memnun değildir. Kim nasıl memnun olacak ki?

Jorge Jesus, hücumdan hiç taviz vermeyen, çift forvet oynayan tek hoca, devamlı hücum ettirdi. Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun futbol oynatıyordu. Osayi-Samuel oyuna girdikten 1-2 dakika sonra bir an vardı. Osayi-Samuel bir eveledi geveledi, Altay'a verdi. Jesus 'Bunu niye yapıyorsun' diye sert tepki gösterdi.

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Derbi aslında daha kolay oynanır. Normal Anadolu maçından daha kolaydır. Derbide daha geniş alan vardı, kalite daha rahat ortaya çıkar. Dün akşam yatmadan önce derbiyi kafamda oynadım, kim kazanır diye... Kafamda oynadığım maç daha eğlenceli, daha çok pozisyon vardı.