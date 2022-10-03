Son Dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal işleri değiştirdi! Derbide oyuna girdikten sonra...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla geceye damga vurdu.

Müsabakanın 72. dakikasında Dele Alli'nin yerine oyuna dahil olan yıldız oyuncu, adeta oyunun çehresini değiştirdi.

OYUNA GİRDİKTEN SONRA İKİ NET POZİSYON

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş beklediği pozisyonları bulamazken taraftarlar, Ghezzal'ın oyuna girmesi yönünde tezahüratlar yaptı. Beşiktaş taraftarının sosyal medyada eleştirilerde bulunduğu Dele Alli yerine 72. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal'ın performansı dikkat çekti.

Siyah-beyazlılarda 88. dakikada Weghorst altıpastan kafayı vurdu, top yandan auta gitti. Valerien Ismael yere yatıp çimleri dövdü. Yalnızca 1 dakika sonra ise Weghorst'un vuruşunda top direkten döndü.

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İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı boyunca yakaladığı 1.02'lik gol beklentisinin (xG) 0.68'lik bölümünü Rachid Ghezzal'ın oyuna girdiği 72'nci dakikadan sonra çektiği altı şutla üretti. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 2+ şut pası veren tek oyuncu, oyuna 72'nci dakikada giren Rachid Ghezzal oldu.

5 MAÇ SONRA ŞANS BULDU

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maç sonra maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak Alanyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada görev alabilen ve 1 gol, 1 asistle takımına katkı yapan Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.