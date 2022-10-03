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Son Dakika: Nihat Kahveci'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael eleştirisi! "Geleceğini iyi görmüyorum"

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#Nihat Kahveci#Beşiktaş#Fenerbahçe
Son Dakika: Nihat Kahveciden Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael eleştirisi Geleceğini iyi görmüyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 08:39

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldığı derbiyi değerlendirdi.

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TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael'i sert şekilde eleştirdi.

"DELE ALLI'YE NASIL 70 DAKİKA SABRETTİN"

Çok heyecanlanmadık. Beklentimin altında kaldı derbi. İki takım bu maça gelirken çok şey vaad etti. Bu maça 0-0 desen hayır derdim. Şok oldum. 6 haftada 20 gol atmış Fenerbahçe; 16 gol atmış Beşiktaş. Gol de yemişler. Maç 0-0 bitti. İlk yarı Fenerbahçe çok iyi oynadı. İkinci yarı Ghezzal'dan sonra Beşiktaş'ın havası değişti. İkinci yarı Beşiktaş daha iyi olmalıydı. Normali daha ters olmalıydı. Jesus faktörüyle Fenerbahçe ikinci yarı daha iyi olmalıydı. İlk 11'lere bir şey diyemem. Değişiklikler konusunda iki hoca da geç kaldı. Dele Alli'ye nasıl 70 dakika sabrettin derim. İrfan Can ve Pedro'yu nasıl tuttun. Crespo sahanın en iyilerden biriydi. Sarı kartı var diye aldı. Hoca tutmak için baya sabretti, sabretti, son noktada aldı.

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Son Dakika: Nihat Kahveciden Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael eleştirisi Geleceğini iyi görmüyorum

"PEDRO HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Fenerbahçe defansı ilk yarıda çok iyi oynadı. Serdar Aziz de çok iyiydi. 3'lü oynamasının sebeplerinden biri, Beşiktaş'ın ön alan baskısıydı. Beşiktaş yapamasın diye 3'lü oynattı. Fenerbahçe'de Valencia çok iyiydi. 2 tane net fırsat yakaladı. Ersin iyi çıkardı. Valencia çok çabaladı. Pedro bir hayal kırıklığıydı. Batshuayi bekliyorduk. Bu stadı, atmosferi biliyor. Çok formdaydı. O istek, arzuyla belki daha iyi olabilirdi. Pedro'yu gördükten sonra Batshuayi denir.

"BÜYÜK TAKIMIN TEK FORMÜLÜ OLMAZ"

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunu hayal kırıklığı. Sadece savunma arkası topla pozisyon bulmaya çalışmaz bir takım. Ne Salih, ne Josef orta sahada top istebiliyor. Büyük takımsınız. Tek formülle rakip kaleye gidemezsin. Başka formüllerin de olmalı. Rosier, Masuaku da öne çıkmalı.

"BEŞİKTAŞ'TAKİ GELECEĞİNİ İYİ GÖRMÜYORUM"

Valerien Ismael hocam, eğer bundan sonraki maçlarda dokunuşları olmazsa Beşiktaş'taki geleceğini iyi görmüyorum. 1-0 da bitebilirdi, Beşiktaş kazanabilirdi. Kazansa da söylerdim. Hocadaki hırs muhteşem, sinerjisi muhteşem, saha içi dokunuşları sınıfta kalıyor. Jesus, konuştuğumuz saha içi dokunuşlarını yapamadı. Önceki maçlarda 10 üzerinde 9'luk işler yapıyordu. Bugün 10 üzerinde 6.

 

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