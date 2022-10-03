Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı! "Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil..."

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe pozisyonlardan yararlanamazken Beşiktaş forması giyen futbolcular sık sık ofsayta yakalandı. Mücadelenin ikinci devresinden de gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Beşiktaş'ın puanı 15 oldu. Fenerbahçe ise 1 maç eksiğiyle 14 puana yükseldi.

BU SEZONUN OFSAYT REKORU

Opta verilerine göre; Beşiktaş bu sezon en fazla ofsayt bayrağına yakalandığı Süper Lig maçını Fenerbahçe karşısında oynarken (7); Jackson Muleka'nın (3) Süper Lig kariyerinde daha fazla ofsaytta kaldığı tek karşılaşma Mart 2022'de Göztepe'ye karşıydı (4).

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GHEZZAL OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı boyunca yakaladığı 1.02'lik gol beklentisinin (xG) 0.68'lik bölümünü Rachid Ghezzal'ın oyuna girdiği 72'nci dakikadan sonra çektiği altı şutla üretti. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 2+ şut pası veren tek oyuncu, oyuna 72'nci dakikada giren Rachid Ghezzal oldu.

Gözden Kaçmasın Dolmabahçe'de Ghezzal sihri Haberi görüntüle

SLAVEN BILIC SONRASI BİR İLK

Beşiktaş, Eylül-Kasım 2013 arasındaki üç maçlık süreçten bu yana (Slaven Bilic) ilk kez iç sahada oynadığı üst üste iki Süper Lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı. Öte yandan 1994/95 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fenerbahçe derbisi golsüz sona ererken; o karşılaşmada da iki takımın başında yabancı teknik direktörler vardı (Christoph Daum & Tomislav Ivic).

FENERBAHÇE'YE DOLMABAHÇE YARAMIYOR

Vodafone Park açıldığından bu yana Beşiktaş'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (5B 2M), bu deplasmanda ilk kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

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VALERIEN ISMAEL'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Kaleyi Ersin Destanoğluna emanet eden Ismael, savunma dörtlüsü Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss ve Masuakudan oluşturdu. Savunmanın önünde Salih Uçan ve Josefi sahaya süren Ismael, hücum hattında Muleka, Dele Alli ve Redmondu görevlendirdi. Fransız teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Hollandalı golcü Wout Weghorst oldu.

REDMOND İLK KEZ İLK 11'DE

Beşiktaşın sezon başında Southamptondan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond, ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Transfer döneminin sonlarında takıma dahil olan İngiliz kanat oyuncusu, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Redmond, Fenerbahçe karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı ilk 11de sırtına geçirdi.

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GHEZZAL SONRASI İKİ NET POZİSYON

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş beklediği pozisyonları bulamazken taraftarlar, Ghezzal'ın oyuna girmesi yönünde tezahüratlar yaptı. Beşiktaş taraftarının sosyal medyada eleştirilerde bulunduğu Dele Alli yerine 72. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal'ın performansı dikkat çekti. Siyah-beyazlılarda 88. dakikada Weghorst altıpastan kafayı vurdu, top yandan auta gitti. Valerien Ismael yere yatıp çimleri dövdü. Yalnızca 1 dakika sonra ise Weghorst'un vuruşunda top direkten döndü.

5 MAÇ SONRA ŞANS BULDU

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maç sonra maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak Alanyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada görev alabilen ve 1 gol, 1 asistle takımına katkı yapan Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

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KIRILMA ANINDA ÇILGINA DÖNDÜ, WEGHORST'U TESELLİ ETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Weghorst'un kaçırdığı gol sonrası kenarda çılgına döndü. Fransız teknik adamın yere yatıp çimleri dövmesi dikkat çekti. Öte yandan Ismael'in, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Weghorst'u teselli ettiği anlar da ekranlara yansıdı.

DERBİDE GERGİN ANLAR, JORGE JESUS SAKİNLEŞTİRDİ

Beşiktaş, Vodafone Park'taki zorlu müsabakada Fenerbahçe'yi ağırlarken ilk yarıda gelişen bir pozisyon sonrası gerilimli anlar yaşandı. Attila Szalai ile giriştiği ikili mücadele sonrası Beşiktaşlı golcü Muleka yedek kulübesine doğru sert bir şekilde düşerken Valerien Ismael pozisyon sonrası çok öfkelendi.

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Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan'a tepki gösteren Valerien Ismael, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye de sert bir şekilde bir şeyler söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise doğrudan Beşiktaş yedek kulübesine giderek futbolcusu Attila Szalai'yi olay yerinden uzaklaştırdı.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

UĞUR MELEKE: SIFIR GOL, SIFIR OYUN, SIFIR PUAN

Cumartesi günü Arsenal-Tottenham’ı, pazar öğleden sonra City-United’ı izledikten sonra Beşiktaş-Fenerbahçe’yi seyredemeyenler için kısa bir özet yapayım: Vodafone Park’ta 20-30 saniye futbol oynanıyor. Sonra bir ikili mücadele yaşanıyor, oyun duruyor, iki kişi yerde. Hakeme bakıyoruz, o da ne yapacağını bilmiyor. Sadece iki kolunu açmış, bana doğru koşmayın işareti yapıyor. Sonra birilerine bir şeyler anlatıyor. Ya da mücadele bölgesine koşarak elleriyle “topa müdahale” jesti yapıyor. Ki bu işareti görünce anlıyoruz ki orada faul var!

HAYATIMIZDAN 2 SAAT ÇALINDI

Maç 20:04’te başlıyor. Devre 20:52’de bitiyor. İkinci yarı 21:12’de başlıyor. Çünkü Türkiye’de hiçbir maç zamanında başlamıyor. Ve devre araları 15 değil 20 dakika sürüyor! Akşam 8’de başlayan hikaye, 10’da bitemiyor. Hayatımızdan iki saat çalınıyor aslında özetle.

SAHA YILDIZLARLA DOLUYDU AMA

Esasında dün Dolmabahçe’de forma giyen 32 futbolcunun kaliteleri ve CV’leri çok daha fazlasını vaadediyor. Saha Premier Lig deneyimlileri, Serie A golcüleri, milli takımda yıldızlaşıp ülkeye dönenlerle dolu. Ama maalesef oynanan oyun, isim listesinin bayağı altında. İsmael’in Beşiktaş’ının net tanımlanmış bir oyunu var:

Geride pas yapar gibi yapıyor Beşiktaş savunması. Sonra Weghorst’a uzun vuruyor. Hollandalı santrfor indirebilirse top kenara oynanıyor. Savunma arkasına deneniyor. Ve Muleka ya da Redmond ofsayta düşüyorlar! Dün son dakikalarda bunun bir-iki istisnası olsa da, genelde böyle gelişti dün Beşiktaş’ın hücum hikayesi.

ŞiKAYET ETMEYE HAKLARI YOK

Fenerbahçe de, sanırım Jesus’un 15 resmi maçlık serüvenindeki en düşük hücum pres vitesiyle oynadı dün. Sarı-lacivertliler o alışılmış kalabalık ön alan baskısına genelde gitmedi. Sanırım Jesus da İsmael’in takımının uzun top tercihini dikkate alarak vazgeçti hücum pres devamlılığından. Fenerbahçe de o coşkulu hücum presi yapmayınca oyununun eğlencesinin düştü bütünüyle.

70’li dakikalarda her iki hoca da oyuncu değişiklikleri yaptıktan sonra ufak tefek kıvılcımlar yaşandıysa da 0-0 için iki takımın da şikayetlenme hakkı yoktu bence. İki takımın da maksimum birer puanı hak ettikleri bir oyun vardı sahada.

SÜPER LiG’iN MLS ViZYONUNA iHTiYACI VAR

Amerikalılar şu sıralar alt liglerde bazı kural değişiklikleri yaparak futbolu hızlandırmanın yollarını arıyorlar. Bunlardan biri, sakatlanıp yerde 15 saniyeden fazla zaman kaybettiren futbolcunun kenarda 3 dakika kalması mecburiyeti. Muhteşem bir öneri. Süper Lig’in de ihtiyacı tam olarak bu.

Amerikan sporları dışındaki sporlar genelde böyle “3 dakika ceza” gibi kavramlara çok sıcak bakmayabilirler. Ancak onu da rahatlıkla şöyle revize edebilirsiniz: Sakatlanıp 10 saniyeden fazla yerde kalan oyuncu kenara gidecek. Ve bir sonraki düdüğe kadar oyuna giremeyecek. Oyunumuzu, derbilerimizi, ligimizi kurtarmanın bence tek yolu bu.

GÜNTEKİN ONAY: BEKLENTİNİN ALTINDA KALAN KEYİFSİZ DERBİ

Derbide taktiksel, fiziksel ve sert bir maç izledik. 2 takım da birbirine hiç alan vermedi. Beşiktaş, özellikle ilk yarı F.Bahçe’nin baskısı karşısında zorlanırken rakibinin ofsayt tuzağına 6 kez yakalandı. İlk yarıda sahada ne yaptığını daha fazla bilen taraf F.Bahçe idi. Beşiktaş ise orta alanı hiç pas yapmadan geçmeye çalıştı ve isabetli şut atamadan devreyi tamamladı.

ISMAEL TRiBÜNLERi SUSTURDU

Beklentilerin çok altında kalan ilk yarıda İsmael bu oyun anlayışı ve planı ile 40 bini aşkın müthiş Beşiktaş taraftarını susturmayı başardı. Saiss ve Talha hatasız oynadı ancak Beşiktaş topu ileride tutamadığı için Masuaku ve Rosier’i hücuma çıkaramadı. Ne zaman ki Ghezzal girdi, Rosier etkili hücumlar yapmaya başladı.

F.Bahçe 2, yarıda ofansif olarak hiç girişimde bulunmazken 2 takım da sert ve birbirlerinin oynamasına izin vermeyen futbollarıyla seyir keyfi vermedi.

HAMLELER YİNE GEÇ GELDi

Yoğunluğu ve zorluk derecesi yüksek eforlu ve kırıcı geçen maçta İsmael, müdahale konusunda yine tartışılacak işler yaptı. 70 dakika hücumda etkili olamayan çok top kaybıyla oynayan Beşiktaş’ta değişiklikler geç geldi. Ghezzal, Tayfur, Gedson ve Cenk oyuna ciddi hareket getirdi ve Beşiktaş son bölümde 3 kez gole yaklaştı. Ancak Fransız teknik adam bu hamleyi yapmak için neden 70 dakika bekledi? Anlamak mümkün değil. Redmond ve Muleka beklentilerin altındaydı ve yorgunluk belirtileri de açıktı.

PAS OYUNUNA YÖNELMELi

F.bahçe’de ise Jesus kazanmak için hamleler yapsa da sahaya sürdüğü futbolculardan istediğini alamadı. Neticede beklentilerin yüksek olduğu derbide dağ fare doğurdu. Pozisyon az, gol yok.

Beşiktaş, daha fazla pas oyununa kesinlikle yönelmeli. F.Bahçe ise iyi antrene edilen fizik gücü yüksek ve organize bir takım. Ancak ofansif alanda daha fazla yaratıcılık şart.