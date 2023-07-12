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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek isimler için gözler İsmail Kartal'da! Diego Rossi, Arao, Joao Pedro, Gustavo Henrique ve King...

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Transfer
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçede gidecek isimler için gözler İsmail Kartalda Diego Rossi, Arao, Joao Pedro, Gustavo Henrique ve King...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

Sarı lacivertlilerdeki lejyonerlerin sayısı şimdiden 16’ya ulaştı. Kadrosunda en fazla 14 yabancı bulunması gereken sarı lacivertliler, 2 futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda. Gitmesine kesin gözüyle bakılan Samatta’nın dışında Attila Szalai, Diego Rossi, Arao, Joao Pedro, Gustavo Henrique ve King, ayrılma ihtimali bulunan lejyonerler arasında.

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Edin Dzeko ve Ryan Kent’in ardından Alexander Djiku’yu renklerine bağlayan Fenerbahçe’de yabancı futbolcu sayısı 16’ya yükselirken, haftalardır konuşulan yabancı kaleci transferi de gerçekleşirse bu rakam 17’ye yükselecek. Süper Lig’de en fazla 14 yabancıya izin verildiği için sarı lacivertliler 3 lejyoner ile yollarını ayırmak zorunda.

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SZALAi, UNiON BERLiN’E TRANSFER OLABiLiR

Mevcut yabancılar içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tek isim olan Mbawana Samatta’ya TRANSFER görüşmesi için izin verilirken, bu oyuncunun yine Belçika ligine kiralık gitmesi bekleniyor. Union Berlin’e imza atması an meselesi olan Attila Szalai’nin yanı sıra İtalyan kulüplerinin listesindeki Joao Pedro’nun da ayrılma ihtimal yüksek.

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GiDECEK iSiMLER iÇiN GÖZLER İSMAIL KARTAL’DA

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Suudi Arabistan’da Al Hilal’in başına geçen eski teknik direktör Jorge Jesus’un istediği Diego Rossi ve Willian Arao da ayrılmaya aday isimler arasında yer alıyor. Performansları tartışma konusu olan Gustavo Henrique ve Joshua King’in takımda kalıp kalmayacakları ise teknik direktör İsmail Kartal’ın kamp sonrasında vereceği raporla netleşecek.

F.BAHÇE’NiN KADROSUNDAKi YABANCILAR

·1. Edin Dzeko
·2. Ryan Kent
·3. Alexander Djiku
·4. Luan Peres
·5.Michy Batshuayi
·6.Jayden Oosterwolde
·7. Bright Osayi-Samuel
·8.Miguel Crespo
·9. Lincoln Henrique
·10. Gustavo Henrique
·11. Attila Szalai
·12. Diego Rossi
·13. Willian Arao
·14.Joao Pedro
·15.Joshua King
·16.Mbwana Samatta

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Transfer

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