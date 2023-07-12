Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek isimler için gözler İsmail Kartal'da! Diego Rossi, Arao, Joao Pedro, Gustavo Henrique ve King...

Haberin Devamı

Edin Dzeko ve Ryan Kent’in ardından Alexander Djiku’yu renklerine bağlayan Fenerbahçe’de yabancı futbolcu sayısı 16’ya yükselirken, haftalardır konuşulan yabancı kaleci transferi de gerçekleşirse bu rakam 17’ye yükselecek. Süper Lig’de en fazla 14 yabancıya izin verildiği için sarı lacivertliler 3 lejyoner ile yollarını ayırmak zorunda.

SZALAi, UNiON BERLiN’E TRANSFER OLABiLiR

Mevcut yabancılar içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tek isim olan Mbawana Samatta’ya TRANSFER görüşmesi için izin verilirken, bu oyuncunun yine Belçika ligine kiralık gitmesi bekleniyor. Union Berlin’e imza atması an meselesi olan Attila Szalai’nin yanı sıra İtalyan kulüplerinin listesindeki Joao Pedro’nun da ayrılma ihtimal yüksek.

Gözden Kaçmasın Arda Güler ile Galatasaraylı oyuncu arasında aşk yaşandığı iddiası Haberi görüntüle

GiDECEK iSiMLER iÇiN GÖZLER İSMAIL KARTAL’DA

Haberin Devamı

Suudi Arabistan’da Al Hilal’in başına geçen eski teknik direktör Jorge Jesus’un istediği Diego Rossi ve Willian Arao da ayrılmaya aday isimler arasında yer alıyor. Performansları tartışma konusu olan Gustavo Henrique ve Joshua King’in takımda kalıp kalmayacakları ise teknik direktör İsmail Kartal’ın kamp sonrasında vereceği raporla netleşecek.

F.BAHÇE’NiN KADROSUNDAKi YABANCILAR

·1. Edin Dzeko

·2. Ryan Kent

·3. Alexander Djiku

·4. Luan Peres

·5.Michy Batshuayi

·6.Jayden Oosterwolde

·7. Bright Osayi-Samuel

·8.Miguel Crespo

·9. Lincoln Henrique

·10. Gustavo Henrique

·11. Attila Szalai

·12. Diego Rossi

·13. Willian Arao

·14.Joao Pedro

·15.Joshua King

·16.Mbwana Samatta