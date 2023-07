Son Dakika: Alpaslan Öztürk'ten çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, İbrahim Üzülmez, Arda Turan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... "Kötü bir insan"

Haberin Devamı

Berchem Sport altyapısında futbola başlayan, ülkemizde sırasıyla; Kasımpaşa, Eskişehirspor, Elazığspor, Göztepe, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen milli futbolcu Alpaslan Öztürk, Spor Arena'ya konuk oldu.

Gamze Türk sordu; başarılı savunmacı, kiralık olarak forma giydiği Eyüpspor adına sezonun kırılma anlarını, Galatasaray kampına davet edilmeme sebeplerini, birlikte çalışma fırsatı bulduğu teknik direktörleri, Arda Turan'ın teknik adamlık profilini, İbrahim Üzülmez ile arasında yaşananları, Fatih Terim ile unutamadığı anılarını, pişmanlıklarını, hayallerini ve gelecek planlarını anlattı.

Haberin Devamı

VİDEONUN TAMAMINI DİLERSENİZ SPOR ARENA YOUTUBE KANALINDAN DA İZLEYEBİLİRSİNİZ

00:00 Açılış

00:19 Eyüpspor adına sezonun kırılma anları

01:20 Sakaryaspor ağlarını sarstığı gol

03:33 Arda Turan'ın hocalığını nasıl buluyor?

04:19 Arda Turan'ın diğer hocalardan farkı

04:56 'Teknik direktör Arda Turan'ı anlatıyor

06:33 "Okan hocanın planlarında yokmuşum"

08:02 Kariyerini hangi takımda sürdürecek?

08:45 Beşiktaş veya Fenerbahçe'de oynar mı?

10:39 "Fatih Terim olunca akan sular duruyor"

12:12 Fatih Terim ile unutamadığı anıları

16:03 Terim & Elmas gerginliği takımı etkiledi mi?

16:55 "Torrent, iletişim anlamında çok problemliydi"

18:59 "Milli Takıma yeniden seçileceğim"

22:55 "Eşim, en büyük destekçilerimden biri"

23:43 "İbrahim Üzülmez, kötü bir insan"

"ARDA TURAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ FARKLI BİR SEVİYE"

"Arda Turan benim ağabeyim. Hocam da oldu. Beklentimin çok çok üstünde bir teknik direktör Arda Turan. Çünkü gerçekçi olmak gerekirse futbolculuğu yeni bıraktı ve hocalığa adım attı. Aslında çok da kolay bir iş değil. İki farklı psikoloji, iki farklı iş, iki farklı dünya. Çok uzun süredir bu ana hazırlandığını hissettirdi. İleri derecede oyun bilgisi ve futbol aklına sahip. İnşallah başarılı olur bundan sonra. Dünya futbolunun zirvesini gördüğü, yaşadığı ve çok da başarılı olduğu için farklı oluyor. Bize oynatmaya çalıştığı sistemi televizyonda en iyi takımların uyguladığını görünce, 'bir bildiği varmış' diyorsunuz. Arda Turan farklı bir seviye. Türk futbol kamuoyu bunu ilerleyen zamanda görecek."

Haberin Devamı

"ARDA TURAN EMEĞE SAYGI GÖSTERİYOR"

Arda Turan sürekli oyunun içinde, anı yaşıyor ve sizden yapabileceğinizin en iyisini istiyor. Ama güzel olan tarafı şu, elinizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra size teşekkür eder. Emeğinize saygı duyar. Yaparsın ya da yapamazsın tartışılır ancak sendeki o emeği ve gayreti gördükten sonra saygı duyar. Bu daha önemli. Diğer hocalardan da aynı istekler oluyor ancak işin sonunda olaylar farklı yerlere gidebiliyor. Arda Turan'ın iş ahlakı anlamında emeğe saygısı var. Çok çalışıyor, umarım karşılığını alır. İngilizcesi var, İspanyolcası var. Sempatik. Kendini ifade edebilen biri. Avrupa'da da takım çalıştırabilir.

Haberin Devamı

"GALATASARAY BİR TEK BENİ ÇAĞIRMADI, GARİP GELDİ"

Yaklaşık 15 gün önce beni aradılar. 27 Haziran'da toplanacağımızı söylediler. Birkaç gün sonra tekrar arandım. Hocanın planlarında olmadığım ve kendime kulüp bulmam gerektiği söylendi. Dolayısıyla ben de farklı kulüplerle görüşüyorum. Aynı zamanda bireysel antrenmanlarıma devam ediyorum. Sebebi hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir açıklama da olmadı. Sadece hocanın planlarında olmadığı söylendi. Bunu saygıyla karşıladık fakat kiralık giden bütün oyuncuların dönüp de sadece benim dönmemem biraf tuhaf oldu, garip geldi. Oradaki başkanlarımız, hocalarımız böyle uygun görmüş. Bize de kabul etmek düşer. İkimizin de yolu açık olsun.

Haberin Devamı

TRANSFER SÖZLERİ

Transfer konusunda acele etmeyi düşünmüyorum. Yaklaşık son 2 sezondur bazı duyguları çok yoğun yaşıyorum. Yurtdışı transferi de olabilir. Hem içeride hem de dışarıda aklıma yatan kulüpler de var. Evli ve üç çocuklu olduğum için bunlar böyle bugünden yarına verilebilecek kararlar değil. Ailemle birlikte oturup karar vereceğim bir şey. Çocuklar var, okulları var. Kolay değil ama neden olmasın? Bazen değişiklikler iyi gelebilir.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK

Bir kulüpte oynayan yerli futbolcu mutlaka o takımı tutmak zorunda değil. Bunların ikisi de çok farklı şeyler. Ama o takım için her şeyini vermek zorunda. Bu duygusallıktan bizim ayrılmamız lazım artık. FENERBAHÇE ve Beşiktaş'tan teklif gelirse değerlendiririm, değerlendirmem o ayrı bir konu. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir takımda oynayıp da amigo gibi, holigan gibi tavırlar sergilemek gerçekten çok itici. Saha içinde aynı enerjiyi harcasalar daha güzel olur. Ben elimden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyorum. Ben hiçbir zaman holigan gibi oynamadım. Yapanlardan da nefret ediyorum. Kendi adıma gerçekçi olmam gerekiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif gelirse olur mu olmaz mı soru işareti. Oturur konuşuruz. Ben Galatasaraylı kimliğimi hiçbir zaman saklamadım. Profesyonel olmak lazım. Herkesin duygularına da saygı duymak lazım. Çok örneği var. İnsanları salak yerine koymamak, kandırmamak gerekiyor. Her şey olabilir.

Haberin Devamı

"FATİH TERİM OLUNCA AKAN SULAR DURUYOR"

Göztepe'den Galatasaray'a transfer sürecim sezon bitmeden başlamıştı. Fatih Terim'in yardımcılarından biri arayarak böyle bir şey düşündüklerini söylemişti. Gelmek ister misin diye sordular. İşin içine Fatih Terim girince işler değişiyor, akan sular duruyor. Benim zaten en büyük hayalim Fatih Terim'in Galatasaray'da hoca olduğu bir dönemde Galatasaray forması giymekti. Onu gerçekleştirdim. Çok da güzeldi. O dönem Beşiktaş ile temas olmuştu. Ondan önceki sezon da Mehmet Sepil, Ali Koç ile görüştüğünü söylemişti. Ama en ciddi, en gerçekçi teklif Galatasaray'dan gelmişti. Fatih Terim, Florya'ya geldiğinde aşık gibi bakmıştım. Bugün gelse yine öyle bakarım. Yürekten bağlanmışız biz hocaya.

FATİH TERİM İLE UNUTAMADIĞI ANILAR

Lazio deplasmanındayız. Isınmada Marcao'nun kasığı tuttu. Necati Hoca geldi, 'Marcao her an bırakabilir, siz ısının, hazır olun' dedi. Luyindama ile birlikte yanyana başladık ısınmaya. Takımla yarım saat ısındık, takım içeriye üstünü değiştirmeye girdi biz hala ısınıyoruz, maç başladı biz hala ısınıyoruz, maç oynanıyor ısınıyoruz, devre arası oldu ısınıyoruz. Buhar olduk, öldük. Maç son anlarında Fatih Terim, Luyindama'yı işaret etti ama benim her yerimden duman çıkıyor. Yorulmuşum, bir beklenti var ama acayip sinirliyim. Soyunma odasına girerken Fatih Terim ile gözgöze geldik. Kaşlarım çatık. Üzgünüm çünkü. Önüme bakıyorum. Tam kafamı kaldırdım hoca böyle bir sus işareti yaptı. 'Biliyorum, geç otur yerine, olay çıkarma' gibisinden. Kendi kendime dedim ki, 'Sen kimsin ya hocaya trip atıyorsun'. Hocayla ilgili en unutamadığım anı budur. Bir hareketi beni inanılmaz rahatlatmıştı mesela. Ben de hemen kuyruğumu bacaklarımın arasına sıkıştırıp oturdum.Mesela iyi oynuyordum, hoca ertesi hafta beni tercih etmiyordu. Antrenmanda herkese tekme atıyordum. Sinirliyim ve bunu hocaya göstermem lazım. Antrenman bitti. Ben ölmüşüm böyle. Hoca arkamdan seslendi, 'Çocuklar nasıl?' dedi. 'İyi hocam' dedim. 'Biraz sakin ol' dedi. Tık, bitti. Özür diledim ve içeri gittim.

"'BAK İŞİNE' DİYE BAĞIRDI"

Bir gün oğlumu antrenmana getirmiştim. Dadısıyla birlikte kenarda duruyordu. Nasıl olduysa dadısı bir an Kürşat'ı gözden kaçırmış, antrenmanın ortasına girdi. Ben de dadısına kızdım. O sırada hoca, 'Alpaslan!' diye bağırdı. 'Buyrun hocam' dedim. 'Bak işine!' dedi. Sonra döndü Kürşat'ın dadısına 'Serbest bırak, ne istiyorsa onu yapsın' dedi. Böyle küçük şeyler, ufak diyaloglar zaten olan değerin üstüne değer katıyor. Özel günlerde babamdan önce ona mesaj atarım.

"BOMBA BENİM KUCAĞIMDA PATLADI"

Domenec Torrent ile bir sorunum yok. Onun da benimle yoktu. Benim üzerinden takıma disiplin uyarısı vermeye başladı. Bomba benim kucağımda patladı. Kişisel bir problemimiz yok. Futbol bilgisi ve antrenmanları gayet üst düzeydi. Hakkında kötü bir şey diyemem ama çalışma ortamında bazen insanlar birbirine yanlış şeyler söyleyip, yanlış hareketler yapabiliyor. Futbol bilgisini sorgulamak haddimize değil ancak iletişim olarak ciddi problemleri var. Medyayla iletişimi de çok bozuktu. Basın toplantısıları da hep gergindi. Genel bir iletişim problemi vardı. Fatih Terim'in yerine gelen kişinin de Allah yardımcısı olsun.

"İBRAHİM ÜZÜLMEZ KÖTÜ BİR İNSAN"

Çalıştığım en kötü teknik direktör İbrahim Üzülmez. Nedeni de belli zaten. Açıp bakarsınız. Bence iyi bir hoca değil, iyi bir insan değil. Kötü hoca olabilirsiniz ama kötü insan olmak çok daha zordur. Ben kendisi kompleksli ve kötü bir insan. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum, ensemin arkasından terler damlamaya başlıyor böyle heyecanlanınca. Onun hakkında söyleyebileceğim en yumuşak söz, kötü bir insan! Kulüpten ayrıldıktan sonra hiçbir oyuncunun elini sıkmadı. Biz helalleşmeyi bekledik. Kendisi arabasına binip hızla ilerledi.