Arda Güler ile Galatasaraylı oyuncu arasında aşk yaşandığı iddiası

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Fenerbahçe'deki oyunuyla geçen sezon herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Eflatun beyazlılarla 6 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Güler, ilk antrenmanına çıkarken kaliteli pasları ve hırslı yapısıyla dikkat çekti.

İTALYAN TEKNİK ADAMI ETKİLEDİ

Arda Güler’in ilk idmandaki performansını değerlendiren Fransız kaynaklı Foot Mercato internet sitesi de milli yıldızın Carlo Angelotti'yi etkilediğini yazdı.

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DIAZ'LA ÖN PLANA ÇIKTI

Tekniği ile dikkat çeken 18 yaşındaki milli futbolcunun yeni takım arkadaşı Brahim Diaz ile ön plana çıktığı kaydedilirken oyuncuların kendilerine kadroda yer bulmak için rekabete hazır olduklarının altı çizildi.

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İMZA TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

İmza törenine ailesiyle birlikte katılan Arda Güler'in destekçilerinden biri merak konusu oldu.

"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"

Real Madrid Başkanı Perez'in de katıldığı imza töreninde konuşan Arda Güler, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmemde katkısı olan herkese teşekkür ederim. Bugün beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben de bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak benim için çok büyük gurur. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanırken ailesi duygusal anlar yaşamıştı.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Annesi gözyaşlarını tutamazken babası ve kardeşi, Arda Güler'e alkışlarla destek olmuştu. Ailesinin dışında bir kişi daha imza töreninde yer alırken bu isim merak konusu oldu.

AŞK YAŞADIĞI İDDİASI

Arda Güler'i ön sıradan takip eden Galatasaray Basketbol Takımı'nın oyuncusu Duru Nayman (18) ile milli yıldızın aşk yaşadığı öne sürüldü.

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İkilinin imza töreni dışında basına yansıyan görüntüsü bulunmazken ilerleyen günlerde daha sık bir araya gelebilecekleri belirtildi.