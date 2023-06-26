Son Dakika: Real Madrid'in transfer teklifine Fenerbahçe sıcak baktı, Arda Güler istemedi! Analiz ettiler ve Lionel Messi ile karşılaştırdılar...

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F.Bahçe’de ne Ali Koç-Aziz Yıldırım gerginliği, ne Jorge Jesus’un yerine gelecek teknik direktör gündemin ilk sırasında... Annesi Serap Hanım’ın “Her seçim bir vazgeçiştir” paylaşımından sonra Arda Güler’in sarı lacivertlilerdeki geleceği de genç yıldıza talip olan dünya devleri de gündemin zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor.

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VİDEOLARI YÖNETİMİ ÇOK ETKİLEDİ

Geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmeden sonuç çıkmaması da ayrılık ihtimalinin arttığı yorumlarına neden olurken B.Dortmund, Ajax, Milan derken dünya devi Real Madrid’in Arda’ya talip olduğu İspanyol basınında genişçe yer bulmaya başladı.

İspanya’nın ünlü spor gazetesi Marca da sayfalarında geleceğin en büyük yıldızlarından biri olması beklenen Arda Güler’i mercek altına aldı ve genç futbolcunun artı ve eksilerini madde madde okuyucularıyla paylaştı.

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ARTILARI

MESSİ İLE KARŞILAŞTIRILIYOR

1- Real Madrid, Arda Güler’i çok beğeniyor. Kulüp yetkililerine göre bundan daha büyük bir artı yok. Arda’nın interneti kasıp kavuran videoları, Real Madrid yönetimini oldukça etkilemiş durumda.

2- Real yönetimi, Arda Güler’in futbol sahalarının son virtüözü olabileceğine inanıyor. Top ile dans ettiği belirtilen Arda’nın futboldan zevk aldığı ve sahada sanat yaptığı görüşü hakim. Günümüz futbolunda Arda Güler gibi oyuncuların çok az olduğunu düşünen Real Madrid tarafı, yıldız oyuncunun tribünleri ayağa kaldırabileceğini düşünüyor.

3- Şimdiden birçok kez Messi ile karşılaştırılan Arda’nın istisnai sol ayağı, Madrid ekibi oldukça etkiledi. Ayrıca yıldız oyuncu çok yönlü ve iki kanatta da oynayabiliyor.

EKSİLERİ

YA KENDİNİ GÖSTEREMEZSE

1- Real Madrid’in en büyük çekincesi Arda’da ikinci bir Martin Odegaard vakası yaşama ihtimali. Odegaard gibi az şans bulması durumunda kendisini Real’de gösterememesi ve ayrıldıktan sonra yüksek performans ortaya koyma ihtimali Real Madrid’i düşündürüyor.

2- Real Madrid’in taktik düzeninde ‘10 numara’ pozisyonu yok. Bu Arda için bir diğer eksi olarak görülüyor. Ayrıca aynı pozisyondaki Brahim Diaz’ın da kadroya katılması da transferin önündeki bir diğer engel olarak göze çarpıyor.

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FENERBAHÇE SICAK BAKTI, ARDA GÜLER İSTEMEDİ

3- Arda Güler’le ilgili olarak Real Madrid’in öncelikli planı genç futbolcuyu kulübünden satın alıp, Fenerbahçe’ye kiraya vermek. Sarı lacivertli kulüp de bu plana sıcak bakıyor. Ancak genç futbolcunun bonservisi alındıktan sonra kiralanmak istememesi bu opsiyonun rafa kalmasına neden oldu. Arda Güler’in hedefi ise yaz Transfer döneminde gideceği kulüpte forma rekabeti içerisinde yer almak ve takımda kendini gösterebilme şansı elde etmek.