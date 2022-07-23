Son Dakika: Napoli kesenin ağzını açtı! Önce Kim Min-Jae şimdi de Altay Bayındır... İşte o rakam...

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Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae transferinde mutlu sona yaklaşan Napoli, sarı lacivertli ekibin bir diğer kıymetli ismi Altay Bayındır'ı da kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

İtalya basınından Tutto Napoli'de yer alan habere göre; Güney Koreli stoperi Rennes'in elinden kapan Çizme temsilcisi, Kim Min-jae için yapılan görüşmelerde başarılı kalecinin durumunu sorduğu ancak istediği cevabı alamadı.

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FENERBAHÇE'DEN NAPOLI'YE ALTAY BAYINDIR CEVABI

Fenerbahçe yönetimi, İtalyan yöneticilerle yapılan görüşmede Altay Bayındır'ın sözleşmesinin yenileneceğini bildirerek transfer girişimini başlamadan reddetti. 24 yaşındaki file bekçisinin, 2023'te bitecek olan mukavelesinin 2027'ye kadar uzatılacağı Napoli yönetimine iletildi.

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"RESMİ AÇIKLAMA YAKINDA"

Altay Bayındır'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığına dair resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağının öne sürüldüğü haberde, Napoli'nin Fenerbahçe'ye sunmaya hazırlandığı teklifin maddi detaylarına da yer verildi.

TEKLİFİN MADDİ DETAYLARI

Tutto Napoli'nin iddiasına göre; Altay Bayındır, Napoli'ye transfer olması halinde yıllık 2 milyon Euro kazanacak. İtalyan temsilcisi, 24 yaşındaki yetenekli eldiveni kadrosuna katmak için 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

KIM MIN-JAE TEKLİFİ KABUL ETTİ

Napoli'nin uzun süredir ilgi gösterdiği Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae'nin İtalyan ekibinin teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Napoli'nin yıllık 2 milyon Euro maaş ve performans bonusuna ek olarak 1,5 milyon Euro’luk teklifini Güney Koreli savunmacının kabul ettiği belirtildi. Kulüpler anlaştığı takdirde Kim Min-Jae'nin performans bonusunun ise toplam 800 bin Euro olduğu ve Güney Koreli savunmacının yıllık 2.8 milyon Euro kazanabileceği aktarıldı.

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Napoli'nin yaklaşık 20 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmaya hazırlandığı Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye geçen yıl Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

JORGE JESUS: KIM MIN-JAE KONUSU BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecekleri mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kim Min-Jae'nin olası ayrılığına ilişkin konuştu.

Portekizli çalıştırıcı, "Kulübümüzün Kim Min-Jae konusunda yapabileceği bir şey yok. İlgilenen takım serbest kalma maddesini ödeyip alabiliyor. Jorge Jesus: Kim Min Jae konusu benim için sürpriz oldu. 3 gün önce haberim oldu." dedi.

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RENNES'E İMZA ATACAK DERKEN İŞLER NASIL DEĞİŞTİ?

Rennes ve Napoli gibi birçok kulübün transfer listesinde yer alan Güney Koreli savunmacı için fesih bedelini ödemeyi kabul eden Rennes Kulübü, Fenerbahçeli idarecilerle İstanbul'da bir araya gelirken transferin kısa sürede açıklanması bekleniyordu.

Rennes ile Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae konusunda büyük aşama kaydettiği konuşulurken Fransız basınından gelen bir başka habere göre transferde işler değişti. L'Equipe'in aktardığı habere göre, Napoli ve bir Premier Lig ekibinin Kim Min-Jae için yeniden devreye girmesi ve İtalyan kulübünün daha cazip bir teklifle gelmesiyle Rennes başka isimlere yönelme kararı aldı.

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Güney Koreli savunmacı için Napoli'nin 20 milyon Euro bonservis teklif ettiği ancak İtalyan ekibinin bu ücreti iki taksitte ödeme önerisinin sarı lacivertli kulübe daha cazip geldiği kaydedildi. Yine haberde Kim Min-Jae için Napoli ve Rennes'in yanı sıra Premier Lig'den bir kulübün de devreye girdiği belirtildi.

GEÇEN SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

NAPOLI'DEN BİR ÇALIM DA GALATASARAY'A

Rennes'in elinden Kim Min-Jae'yi alan Napoli bir transfer çalımı da Galatasaray'a atıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibi, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Ola Solbakken ile anlaşmaya vardı.

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Bodo Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek olan Norveçli oyuncu ile Ocak ayı için söz kesen Napoli, ara transfer döneminde Solbakken'i bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ AMA...

Galatasaray yıl sonunda sözleşmesi bitecek olan Solbakken'i 750 bin euro bonservis bedeliyle yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istemiş ancak Bodo Glimt'in yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine masadan kalkmıştı.