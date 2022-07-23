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Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro her türlü golü atıyor!

#Fenerbahçe#Joao Pedro#Transfer
Fenerbahçenin yeni transferi Joao Pedro her türlü golü atıyor
Süleyman Arat

Serie A’da bir frikik ustası olarak ün yapan Pedro, yan toplarda defans oyuncularına karşı sağladığı hava hakimiyetiyle de öne çıkıyor. Jeneriklik kafa golleri bulunan kolay devrilmeyen, boğuşarak topu kazanan Pedro şutlarıyla da dikkat çekiyor.

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Jorge Jesus’un nokta transferleriyle yeni sezona yepyeni bir kadroyla hazırlanan Fenerbahçe, önceki gün Joao Pedro ile imzaladığı sözleşmeyle hücum hattının yeni yıldızını ilan etmiş oldu. Ezeli rakibi Galatasaray’ın da kadrosunda görmek istediği Brezilya asıllı İtalyan yıldız Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı lacivertli ekip, böylece orta saha, kanatlar ve forvet hattını da büyük oranda yenilemiş oldu.

İtalya Milli Takımı'na da girdi

2014 yılında Portekiz’in Estoril Praia takımından, İtalya’nın köklü kulüplerinden Cagliari’ye transfer olan yıldız oyuncu Serie A’da 8 sezondur istikrarlı bir grafik çizerek 30 yaşında İtalya Milli Takımı’na seçilmeyi başarmıştı. 24 Mart tarihinde oynanan İtalya-Kuzey Makedonya maçında ilk kez Gök Mavililer’in formasını giyen Pedro, 29 Mart tarihinde Konya’da oynanan ve Milli Takımımız’ın 3-2 kaybettiği maçta yedek kulübesinde oturmuştu.

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İkili forvette can yakacak

Serie A’da bir frikik ustası olarak ün yapan Joao Pedro, yan toplarda defans oyuncularına karşı sağladığı hava hakimiyetiyle de öne çıkıyor. Jeneriklik kafa golleri bulunan Pedro, güçlü fiziği ile kolay devrilmeyen, boğuşarak topu kazanan, şutlarıyla da öne çıkan bir forvet. 2021-22’de 13 gol, 4 asist yapan yıldız, 2019 -20’da 19 gol atarak Serie A’nın Immobile, Ronaldo, Lukaku ve Caputo’nun ardından en golcü 5. futbolcu olmuştu.

Fenerbahçenin yeni transferi Joao Pedro her türlü golü atıyor

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Çakılı değil hareketli bir golcü

Golcü futbolcunun orta sahadan aldığı toplarla dönerek kanat oyuncularıyla al-ver yapması, sırtı dönük vaziyette dönerek sert şutlar çekmesi ve kanat oyuncularıyla uyumlu oyunu da beğeniliyor. Sürekli hareket halinde olduğu için rakip defansın markajda zorlandığı forvet, kaleyi gördüğü her mesafeden şut atıyor. 8 yıl formasını giydiği ve taraftarın sevgilisi olduğu Cagliari’de 270 maç oynayan Pedro 86 gol, 28 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı

Fenerbahçenin yeni transferi Joao Pedro her türlü golü atıyor

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Transfer

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