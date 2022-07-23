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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev rövanşında yok!

#Fenerbahçe#Strum Graz#Fenerbahçe Haberleri
Son Dakika: Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev rövanşında yok
Süleyman Arat

Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın durumunda değişiklik olmadı.

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Fenerbahçe'de sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçında da forma giyemeyecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine giden Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, kamptan ayrılarak İstanbul'a dönmüştü. Yapılan tetkikler sonucunda tedavisine başlanan Mert Hakan Yandaş, çalışmalarını ise bireysel olarak sürdürüyor.

Tedavi süreci devam eden Mert Hakan'ın iyileşme sürecine bağlı olarak bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Mert Hakan, turun geçilmesi halinde Strum Graz maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Mücadele 27 Temmuz Çarşamba akşamı 20:00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

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 43 yaşındaki hakem, Devler Ligi'nde ikinci kez düdük çalacak. Irrati daha önce 28 Temmuz 2021'de Galatasaray 'ın, 2. ön eleme turunda PSV'ye sahasında 2-1 yenildiği maçı yönetmişti.

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#Fenerbahçe#Strum Graz#Fenerbahçe Haberleri

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