Son Dakika: Gönderilmek istenirken Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un can simidi oldu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Marcel Tisserand kurtarıcı oldu. Sarı lacivertli takımda satılması planlanan ancak Min Jae Kim’in ayrılmasının ardından teknik heyet tarafından UEFA listesine eklenen Tisserand, Serdar Aziz’in sakatlanmasıyla Dinamo Kiev karşısında adeta can simidi oldu,

45 dakikalık performansıyla göz dolduran Demokratik Kongolu stoper savunma aksiyonlarında kusursuza yakın bir performans sergiledi.

SATIŞ PLANI ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI

Kasığında ağrıları olan Serdar Aziz, Dinamo Kiev ile oynanan rövanş maçında da forma giyemeyecek. Bu nedenle rövanşta da Tisserand, Attila Szalai’nin stoperdeki partneri olacak. Udinese’nin transfer etmek istediği Tisserand’ın da alternatif olarak kadroda tutulması gündemde.

SERDAR AZİZ 8 MAÇ KAÇIRACAK

Haberin Devamı

En az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Serdar Aziz, Süper Lig’in ilk 3 haftasını kaçıracak. Ayrıca Kiev rövanşı ile Fenerbahçe yoluna devam ederse Devler Ligi’nde 3. ön eleme ve play-off maçlarında da görev alamayacak.

Gözden Kaçmasın Joao Pedro, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı Haberi görüntüle

JORGE JESUS'UN STOPER JOKERİ

Serdar Aziz’in sakatlanmasının ardından Jorge Jesus, Szalai’nin yanında Tisserand’ı görevlendirirken bu bölge için Willian Arao da stoper için joker olarak düşünüyor.

Flamengo’yu çalıştırdığı dönemde Arao’yu 7 maçta stoper mevkiinde oynatan Jesus, zorda kalırsa Fenerbahçe’de de aynı denemeyi yapabilir.

Brezilyalı futbolcu da en iyi olduğu pozisyonun ön libero olmasına karşın savunmada da sıkıntı çekmediğini belirtirken “Stoperde de oynayabilirim, stoperde de kendimi rahat hissediyorum” demişti.

JOAO PEDRO HER TÜRLÜ GOLÜ ATIYOR

Jorge Jesus’un nokta transferleriyle yeni sezona yepyeni bir kadroyla hazırlanan Fenerbahçe, önceki gün Joao Pedro ile imzaladığı sözleşmeyle hücum hattının yeni yıldızını ilan etmiş oldu. Ezeli rakibi Galatasaray’ın da kadrosunda görmek istediği Brezilya asıllı İtalyan yıldız Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı lacivertli ekip, böylece orta saha, kanatlar ve forvet hattını da büyük oranda yenilemiş oldu.

İtalya Milli Takımı'na da girdi

2014 yılında Portekiz’in Estoril Praia takımından, İtalya’nın köklü kulüplerinden Cagliari’ye transfer olan yıldız oyuncu Serie A’da 8 sezondur istikrarlı bir grafik çizerek 30 yaşında İtalya Milli Takımı’na seçilmeyi başarmıştı. 24 Mart tarihinde oynanan İtalya-Kuzey Makedonya maçında ilk kez Gök Mavililer’in formasını giyen Pedro, 29 Mart tarihinde Konya’da oynanan ve Milli Takımımız’ın 3-2 kaybettiği maçta yedek kulübesinde oturmuştu.

Haberin Devamı

İkili forvette can yakacak

Serie A’da bir frikik ustası olarak ün yapan Joao Pedro, yan toplarda defans oyuncularına karşı sağladığı hava hakimiyetiyle de öne çıkıyor. Jeneriklik kafa golleri bulunan Pedro, güçlü fiziği ile kolay devrilmeyen, boğuşarak topu kazanan, şutlarıyla da öne çıkan bir forvet. 2021-22’de 13 gol, 4 asist yapan yıldız, 2019 -20’da 19 gol atarak Serie A’nın Immobile, Ronaldo, Lukaku ve Caputo’nun ardından en golcü 5. futbolcu olmuştu.

Çakılı değil hareketli bir golcü

Golcü futbolcunun orta sahadan aldığı toplarla dönerek kanat oyuncularıyla al-ver yapması, sırtı dönük vaziyette dönerek sert şutlar çekmesi ve kanat oyuncularıyla uyumlu oyunu da beğeniliyor. Sürekli hareket halinde olduğu için rakip defansın markajda zorlandığı forvet, kaleyi gördüğü her mesafeden şut atıyor. 8 yıl formasını giydiği ve taraftarın sevgilisi olduğu Cagliari’de 270 maç oynayan Pedro 86 gol, 28 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı

Haberin Devamı