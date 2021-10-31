Son dakika: Konyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'ya ağır eleştiri ve 3 soru! 'Nasıl olsa bahane hazır...'

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MEHMET ARSLAN: BU MAÇ ASLINDA TRABZON'DA KAYBEDİLDİ

Konya yenilgisi, hayali düşman yaratıp özeleştiri yapmamanın sonucudur.

Bu yenilgi, bahane üretmenin, hayali düşman yaratıp iktidarı koruma peşinde koşmanın, özeleştiriye karşı aldığı en büyük hezimettir. Siz her kayıp sonrası kamera karşısına geçip:

· Bizi şampiyon yapmayacaklar...

· TFF’de bir yapı var önümüzü kesiyor...

· Bu hakemler yenilginin en büyük nedeni... Açıklamalarını yapar, en küçük bir eleştiriyi dahi sizin iktidarınıza yönelik bir tehdit olarak yorumlar ve taraftara bunu satarsanız, futbol takımının duygularını ve özgüvenini yerlebir edersiniz. Ve bu sonu kendi ellerinizle hazırlamış olursunuz.

VITOR PEREiRA KONUŞMALIYDI

Fenerbahçe için aslında Konya maçı da, Alanya maçı da Trabzonspor yenilgisinden sonra zaten kaybedilmişti. Nasıl mı? Anlatayım... Jose Mourinho, Real Madrid’in başındayken 5-0 kaybedilen bir Barcelona maçı sonrası ne hissettiğini soranlara şöyle yanıt veriyordu:

· “Hemen yarın bir maç olsun istiyorum. Bu yenilgiyi unutmak için.” Fenerbahçe böyle bir duygudan, böyle bir sorumluluktan kaçtı. Böyle bir özeleştiri becerisi gösteremedi. Bir yenilgi sonrası futbolcularına seslenmesi gereken Pereira’ydı. Onlar takım halinde yalnız kalmalı ve çıkış yolunu birlikte bulmalılardı. Oysa tam tersi oldu.

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BAHANE HAZIR NASIL OLSA!

· Fenerbahçe taraftarı, futbolcusu ve teknik adamı bir söyleme inandı. “Bizi şampiyon yapmazlar” söylemine. Bu söylem takımda bulunan her bir bireyin sorumluluğunu ortadan kaldırdı.

Bahane hazırdı nasılsa. Oysa yapılması gereken özeleştiriydi. Sakinleşmeye çalışmak, duyguları kontrol altına almaktı. Ama bunun yerine ortalığın karışması tercih edildi. Sosyal medyada oluşan tepkilere göre pozisyon alındı.

BU KADRO VE TEKNiK ADAM ŞAMPiYONLUK iÇiN YETERLi AMA...

· Fenerbahçe’nin kadrosunun da, teknik adam seçiminin de bu ligi şampiyon bitirmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ne bir hakem hatasının, ne de herhangi bir yapının da bunun önüne geçebileceğine inanmıyorum. Ama Sayın Ali Koç’un söyleminden sonra acaba futbolcuları inanıyor mu? Sorun bu? Yoksa bakmayın siz aradaki 8 puan farkına. Fenerbahçe o nu da kapatır. Yeter ki, hayali düşmanlar yaratmasınlar.

MESUT ÖZiL NEREDE?

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Sözü şimdi Mesut Özil’e getireceğim. Büyük umutlar bağlanan dünya markasına...

Bu tür krizleri defalarca yaşamış, takımın en tecrübeli oyuncusu Mesut. Peki niye Konya maçına gelmedi, ya da getirilmedi? Sakat mı? Bilmiyorum. Çünkü Fenerbahçe’den sağlıklı bilgi almak mümkün değildi.

Kulübün iletişimcileri, sadece başkan ve yönetim ile sağlıklı iletişim kuruyorlar. Haa... Bir de sosyal medya tepkilerine

göre...

Allah aşkına söyler misiniz, böyle bir kriz anında Mesut Özil gibi bir oyuncu sorumluluk almıyorsa, liderlik yapamıyorsa neden Fenerbahçe’de.. Sorun Mesut Özil’de mi? Yoksa teknik adamda mı? Bilmiyoruz. Biri bu konuda yorum yaparsa “Fenerbahçe düşmanı” oluyor.

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UĞUR MELEKE: SORUN OYUNCULARDA DEĞİL

İşler kötü gittiğinde Pereira aynı mazeretlere sığınıyor.

tarih 19 Eylül 2021 idi. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında 16’ncı dakikada mağlup duruma düşmüş, ilk devrede herhangi bir geri dönüş sinyali de vermemişti. Pereira’nın o gün yaptığı değişiklikler 3 hücumcusunu (Samuel, Berisha, Pelkas’ı) çıkarıp diğer bir üçlüyü sokmaktan ibaretti (Rossi, Özil, Valencia). Maçı çeviremedi tabii ki.

HER ZAMANKİ EZBER

30 Eylül’de bu kez Kadıköy’de Olympiakos’a karşı 65’te 3-0 geriye düştü Fenerbahçe. Pereira yine değişikliklerde her zamanki ezberini uyguladı: Hücumcular Rossi-Valencia’yı çıkardı, Berisha-Muhammed’i soktu. 21 Ekim’deki Antwerp ve geçen haftaki Alanya maçlarında da stratejisi aynıydı. İşler iyi gitmediğinde, skoru bulamadığında çözümü sadece “sol açık çıkar, sol açık sok” ya da “santrfor çıkar, santrfor sok” yüzeyselliğinde arıyor Pereira. Dün de Konyaspor’un tamamıyla domine ettiği ve ikiden fazlasını da bulabileceği ilk 40 dakikanın sonundaki değişiklikleri gördünüz: Santrfor arkası ikili Rossi-Pelkas çıktı, alternatif ikili İrfan-Serdar girdi. Fenerbahçe’de işler kötü gittiğinde yapılacak tek hamle buysa, sürekli forvet çıkacak-forvet girecek ya da ön libero çıkacak-ön libero girecekse ve bir çözüm bulunamıyorsa, bu işte bir yanlışlık yok mu? Acaba sorun oyuncularda değil, oyunda olabilir mi?

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PEREİRA’YA 3 SORU

Vitor Pereira’nın uzmanlığına saygı duyuyorum ama bu takımı bu sabit fikirlilikle ileriye götürebileceğini düşünmüyorum. Ona üç sorum var bugün:

1- Geçen hafta kornerde alan savunması yaparak Alanya’dan kolay bir gol yemiştiniz. Benzer bir alan savunması sorununu Konya’da yaşadınız. Duran top savunmasında bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz?

2- Rossi düşüşte. Mesut düşüşte. Berisha düşüşte. Valencia dışında Fenerbahçe hücumcularının hemen hepsi düşüşte. Sizce sorun sadece futbolcularda mı?

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3- Acaba hiçbir maçta, hiçbir durumda, skor ne, rakip kim olursa olsun bir gün sahadaki hücumcu sayısı dörde çıkacak mı? Yoksa koşullar ne olursa olsun 3 hücumcuyla mı oynayacaksınız? Mesela dün İrfan-Serdar girerken Rossi-Pelkas’tan biri olsun sahada kalamazlar mıydı?