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Futbol
Haber Giriş: 30 Ekim 2021 - 20:05 | 

Son Dakika Haberi... Konyaspor-Fenerbahçe maçında çılgına döndüler! Hem Vitor Pereira hem Altay...

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçına Vitor Pereira ve Altay Bayındır'ın gollerden sonraki tepkileri damga vurdu.

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Fenerbahçe'nin Konyaspor ile kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde teknik direktör Vitor Pereira ve Altay Bayındır'ın tepkileri dikkat çekti.

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Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Konyasporlu Soner Dikmen, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla Fenerbahçe ağlarını sarstı.

3PEREIRA SİNİRLENDİ

PEREIRA SİNİRLENDİ

Bu golden sonra Vitor Pereira'nın yaşadığı şaşkınlık dikkat çekerken tepkileri de çok konuşuldu.

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Portekizli teknik adamın, sinirli hali ekranlara yansıdı. Sonrasında sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.

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Mücadelenin 11. dakikasında ise Konyaspor, duran top sonucunda Abdülkerim ile farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

6DİREĞE TEKME ATTI

DİREĞE TEKME ATTI

Konyasporlu savunma oyuncusu Abdülkerim'in boş pozisyonda kafa vuruşunu yapması da Altay Bayındır'ı kızdırdı.

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Genç file bekçisi, arkadaşlarına tepki gösterdi ve kale direğine tekme attı.

8GUSTAVOYA TEPKİ

GUSTAVO'YA TEPKİ

Konyaspor'un ikinci golünde pozisyonun içerisinde yer alan Luiz Gustavo'ya da sosyal medyada tepki gösterildi.

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Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcunun golde hatalı olduğu yönünde paylaşımlar yaparken performansı da eleştirildi.

10İşte o paylaşımlardan bazıları;

İşte o paylaşımlardan bazıları;

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