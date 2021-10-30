Son Dakika Haberi... Konyaspor-Fenerbahçe maçında çılgına döndüler! Hem Vitor Pereira hem Altay...

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde teknik direktör Vitor Pereira ve Altay Bayındır'ın tepkileri dikkat çekti.Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Konyasporlu Soner Dikmen, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla Fenerbahçe ağlarını sarstı.Bu golden sonra Vitor Pereira'nın yaşadığı şaşkınlık dikkat çekerken tepkileri de çok konuşuldu.Portekizli teknik adamın, sinirli hali ekranlara yansıdı. Sonrasında sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.Mücadelenin 11. dakikasında ise Konyaspor, duran top sonucunda Abdülkerim ile farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.Konyasporlu savunma oyuncusu Abdülkerim'in boş pozisyonda kafa vuruşunu yapması da Altay Bayındır'ı kızdırdı.Genç file bekçisi, arkadaşlarına tepki gösterdi ve kale direğine tekme attı.Konyaspor'un ikinci golünde pozisyonun içerisinde yer alan Luiz Gustavo'ya da sosyal medyada tepki gösterildi.Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcunun golde hatalı olduğu yönünde paylaşımlar yaparken performansı da eleştirildi.