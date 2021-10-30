Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya eleştiri! "Yeri burası değil"

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Yayımcı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, sarı lacivertlilerin Konyaspor mağlubiyetini değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamına sistem eleştirisinde bulunan Volkan Demirel, sarı lacivertli takımın 3-4-3 için uygun futbolculara sahip olmadığını belirtirken "Sistem, oyuncuları seçer. Bu sistemin oyuncuları, bu oyuncular değil. Oyuncu da sistemi seçer. Ben 10 numara olsam, bu sistemde oynamak istemem. Fenerbahçe takımı, kontra atak oyunu oynamaz. Ben, geçmişten bu yana böyle gördüm." yorumunda bulundu.

"İKİZ KARDEŞLER GİBİ"

Pelkas ve Rossi'nin benzer oyuncular olduğunun altını çizen Demirel, "Pelkas ve Rossi ikiz kardeşler gibi. Birisinin saçı sarı, birisinin siyah. Aynı oyuncular. Birini Pelkas veya Rossi koyuyorsan, diğeri İrfan olur." dedi.

"BUNUN YERİ BURASI DEĞİL"

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Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı öncesi statta yaptığı çalışmayı doğru bulmadığını kaydeden Volkan Demirel, "Fenerbahçe, maçtan önce stadyumda duran top savunması çalıştı. Bunun yeri burası değil. Maçtan önceki son idmanın son bölümüdür. Ben rakibin hocası olsam öne yığılıyorlar arkaya çalışalım, çizgi çalışıyorlar şöyle yapalım derim." diye konuştu.