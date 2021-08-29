Son Dakika: İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in yerli matematiği - Transfer haberleri

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu sezon uygulamaya koyduğu ‘sahada aynı anda en fazla 8 yabancı olabilir’ kuralı, tüm kulüpleri ince bir kadro mühendisliğine mecbur bıraktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de günlerdir kadrosunu bu kurala en uygun şekilde oluşturabilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Takımına gençlik aşısı yapan Terim, sahadaki 11’de en az 3 yerli oyuncu bulunması gerçeğini dikkate alarak transferde yeni bir rota belirledi.

Orta sahadaki yarış kızışacak

Bugüne dek Süper Lig’deki 3 yerli tercihini orta saha oyuncuları Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu’dan yana kullanan Galatasaray’da, Olimpia Morutan ve Benfica’dan yeniden transfer edilmesine ‘yüksek ihtimal’ gözüyle bakılan Gedson Fernandes’in takıma katılması bu bölgedeki forma savaşını kızıştıracak. Sarı kırmızılılar şimdi ilk 11 oluşturmada ve oyuncu değişikliklerinde sıkıntı yaşamama adına yerli stoper ve kaleci arayışına girdi.

Kaan’da hedef opsiyonlu kiralama

Yerli stoperde gündeme gelen ilk isim, daha önce de talip olunan Kaan Ayhan. Bu oyuncunun transferi de Marcao’ya bağlı. Napoli ve Krasnodar kulüplerinin talip olduğu Marcao için 12 milyon Euro isteyen Galatasaray, bu rakama yaklaşan kulüp olursa Brezilyalı oyuncuyu hemen satıp yerine Kaan’ı alacak. Beşiktaş’ın yarıştan çekildiği milli futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak kiralanması planlanıyor.

Göztepe, kaleci İrfan Can’ı satmıyor

Fatih Terim’in yerli kaleci konusundaki birinci tercihi ise Göztepe’den İrfan Can Eğribayat oldu. 23 yaşında ve 1.93 metre boyundaki file bekçisini çok beğenen Terim’in isteği üzerine İzmir kulübüne teklif yapıldı. Ancak Göztepe yönetimi, İrfan Can’ı bu sezon satmayı düşünmediğini bildirdi. İrfan Can konusunda olumsuz yanıt alan sarı kırmızılıların Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ile ilgilendiği öğrenildi.

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