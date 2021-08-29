Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Cüneyt Çakır'a yüklendi

Beşiktaşlı Salih Uçan'ı iki sarı kartla oyundan atan hakem Cüneyt Çakır'a yüklenen Sergen Yalçın, "Hakemlerle ilgili bu sene çok yorum yapmak istemiyorum çünkü çok bir şey değişmiyor. Salih'in ilk sarı kartına bakın. Sarı kartla uzaktan yakından alakası yok. Bir takımı 10 kişi bırakmak demek o takımın kaderiyle de oynamak demek. Haklıysan at. İkincisi olabilir ama ilk sarı kart çok yanlış. Neye sarı kart gösterdiğini anlamadık. Tecrübeli bir hakem. En yakın pozisyonda kart göstererek 50 dakika 10 kişi oynamamızı sağladı. Çok iyi hakem. İyi maç yönetti teşekkür ederim!" dedi.

Stoper arayışlarının olduğunu belirten Yalçın, Stoper konusunda araştırmalarımız var. Gönül ister ki Türk futbolcu bulalım. Çok kafamız karışıyor. Eminim ki bütün teknik direktörlerin kafasını karıştırıyordur. Henüz net bir şey yok." diye konuştu.

Necip Uysal'ı oyuna almasıyla ilgili olarak dördüncü hakemi yüklenen Yalçın, "Alex'in sakatlığı vardı. Zaten 60. dakikada oyundan alacaktık. Zaten tam hazır değildi. 10 kişi kalınca savunma yapmamız gerekiyordur, Necip'i o yüzden aldık. Zaten kuralı o zaman 4. hakem de bilmiyor. Bize 'Türk oyuncu sokmanız gerekiyor' dedi." sözleriyle yabancı kuralı konusunda kafa karışıklığına işaret etti.