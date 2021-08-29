Alex Teixeira'dan Beşiktaşlı taraftarlara övgü

Bu maça çok iyi hazırlandığını belirten Alex Teixeira, "Bugün benim golümle galip gelmek çok güzel. Brezilya'da yoğun antrenman programım var. Bu hafta da maça çok iyi hazırlandım. Bence tartışılmaz 11 oyuncusu diye bir şey yok. Maç haftasında çok çalışmanız lazım, ilk 11'i hak etmek için." dedi.

Siyah beyazlı taraftarların çok fantastik olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, "Burada oynamak, gol atmak ve taraftarla bütünleşmek hayatım boyunca unutulmaz anlardı." şeklinde konuştu.