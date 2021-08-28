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GeriFutbol Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla gollerine devam ediyor
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Futbol
Haber Giriş: 28.08.2021 - 23:58 | Son Güncelleme:

Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla gollerine devam ediyor

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Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla gollerine devam ediyor

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya'nın sahasında Saint-Etienne'i 3-1 yendiği karşılaşmada takımının 3. golünü attı.

Fransa Ligue 1'in dördüncü haftasında Cengiz Ünderli Marsilya, zorlu maçta Saint-Etienne'i konuk etti.

Mücadeleden Marsilya 3-1 galip ayrılırken Cengiz Ünder gollerine devam etti. 

Marsilya'nın ilk iki golünü Matteo ve Gerson atarken 68. dakikada sahneye çıkan Cengiz, son golü kaydetti.

Marsilya formasıyla dördüncü lig maçına çıkan Cengiz, üçüncü golünü atarak çok iyi bir başlangıç yaptı.

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