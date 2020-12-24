Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu alev aldı! Avrupa'da daha iyisi yok...

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, son dönemdeki yükselen performansıyla Avrupa'nın en fazla konuşulan oyuncularından biri olmayı başardı.

Son olarak Milan'ın sahasında Lazio'yu sahasında 3-2 devirdiği maçta 2 asist ve 1 golle galibiyetin mimarı olan başarılı orta saha oyuncusu, Avrupa'daki rakiplerinin önüne geçerek zirveye yerleşti.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

26 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon hazırladığı 53 gol pozisyonuyla Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol pozisyonu yaratan isim olarak kayıtlara geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun ardından 43 gol şansı hazırlayan Jack Grealish geliyor.

Listenin 3. sırasında 41 gol pozisyonu hazırlayan Bruno Fernandes, 4. sırasında ise aynı sayıda gol fırsatı yaratan Kevin de Bruyne yer alıyor.

TEK RAKİBİ ZLATAN

Bunun yanında sezon başından beri iyi bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, şu ana kadar forma giydiği 20 karşılaşmada 7 gol atıp, 7 de asist yaptı ve takımın asist lideri konumuna geldi. Milli futbolcu ayrıca Ibrahimovic’in ardından da takımın en golcü ismi.

TAKIMDA KALACAK MI?

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, 3-2 kazanılan kritik Lazio maçının ardından verdiği röportajda Hakan Çalhankoğlu için ayrı bir parantez açtı ve hem teknik kapasitesine hem de takımdaki geleceğine değindi.

"Hakan Çalhanoğlu inanılmaz teknik bir oyuncu. Sahada ne zaman nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Çok üst düzey bir oyuncu. Harika bir ortaha saha. Hakan'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler sürüyor. Kendisini takımda tutmak istiyoruz ve onun da takımda kalmayı arzuladığından eminim."

DEV KULÜPLER TAKİP EDİYOR

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu, şimdiden dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Avrupa’nın önde gelen liglerinden 4 takımın sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için çalışmalarına şimdiden başladığı biliniyor.

Bu takımlardan birisi aynı ligde yer alan Juventus. Siyah beyazlılar Hakan’ı transfer ederek o bölgedeki açığını kapatmak istiyor. Hakan için diğer teklif ise Premier Lig’den. İngiliz ekibi Manchester United da Hakan Çalhanoğlu transferiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Transferde her dönem hareketli günler geçiren Kırmızı Şeytanlar da Hakan Çalhanoğlu için nabız yokluyor. Sezonu Milan formasıyla tamamlaması beklenen Çalhanoğlu’na teklif yapması beklenen 2 takım ise gizliliğini koruyor.

MILAN DA ZİRVEDE

İtalya’da Milan fırtınası devam ediyor. Kırmızı siyahlılar, uzun süre sonra lige iyi bir başlangıç yaparken, 14 maçta topladığı 34 puanla lider durumda bulunuyor. Milano ekibi, Avrupa’nın büyük liglerinde namağlup tek takım konumunda.

Milan’ın bu performansında kilit isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli yıldız son olarak takımının Lazio’yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve iki asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

İtalyan basınında da övgüler alan Hakan için, "Tatlı bir Türk tarzı. 10 numarayı ve başrolü hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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